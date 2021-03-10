Новое здание школы ввели в селе Тасагар Вилюйского района Якутии
Открытие нового здания школы им. Н.Н. Каратаева состоялось в селе Тасагар Вилюйского района сегодня, 10 марта.
Строительство объекта на 100 мест общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров начали в 2016 году. Здание построили за счет дивидендов от акций АК «АЛРОСА», поступающих в бюджет Вилюйского района. В настоящее время в школе обучаются 84 школьников.
Тасагарская СОШ носит имя заслуженного юриста РФ и Якутии, советника юстиции третьего класса Николая Нифонтовича Каратаева, вложившего вклад в развитие и соблюдение законодательства судебной системы и подготовки кадров в правоохранительных органах республики.
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