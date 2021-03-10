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Детские сады и школы

Новое здание школы ввели в селе Тасагар Вилюйского района Якутии

 © sakha.gov.ru

Открытие нового здания школы им. Н.Н. Каратаева состоялось в селе Тасагар Вилюйского района сегодня, 10 марта.

Строительство объекта на 100 мест общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров начали в 2016 году. Здание построили за счет дивидендов от акций АК «АЛРОСА», поступающих в бюджет Вилюйского района. В настоящее время в школе обучаются 84 школьников.

Тасагарская СОШ носит имя заслуженного юриста РФ и Якутии, советника юстиции третьего класса Николая Нифонтовича Каратаева, вложившего вклад в развитие и соблюдение законодательства судебной системы и подготовки кадров в правоохранительных органах республики.

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru

https://www.sak...view/id/3263957

Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/no...yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

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Якутия, новая школа
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