Новое здание школы ввели в селе Тасагар Вилюйского района Якутии

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Открытие нового здания школы им. Н.Н. Каратаева состоялось в селе Тасагар Вилюйского района сегодня, 10 марта.

Строительство объекта на 100 мест общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров начали в 2016 году. Здание построили за счет дивидендов от акций АК «АЛРОСА», поступающих в бюджет Вилюйского района. В настоящее время в школе обучаются 84 школьников.

Тасагарская СОШ носит имя заслуженного юриста РФ и Якутии, советника юстиции третьего класса Николая Нифонтовича Каратаева, вложившего вклад в развитие и соблюдение законодательства судебной системы и подготовки кадров в правоохранительных органах республики.

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

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