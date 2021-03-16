В НПП «3D Аддитивные технологии» разработан токопроводящий фотополимер

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Нижегородская компания НПП «3D Аддитивные технологии» в собственной лаборатории регулярно разрабатывает и испытывает фотополимеры с новыми заданными свойствами. Это происходит как по заказу клиентов, так и по собственной инициативе компании.

В частности, была поставлена задача создать токопроводящий полимер. Предполагалось использовать его для производства электродов. Последовали месяцы напряжённой работы и поисков решения. Лаборатория была задействована на все 100% своих возможностей — как «серого вещества» персонала, так и имеющегося оборудования.

В результате удалось создать фотополимер, чьё электрическое сопротивление равно всего нескольким десяткам килоОм — то есть, он проводит ток, в отличие от обычного полимера, чьё сопротивление близко к бесконечности (и, соответственно, — нулевая проводимость).

Токопроводящий фотополимер, созданный НПП «3D Аддитивные технологии», направлен для экспериментов в ИПФ РАН (Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород).

«Сфера применения токопроводящего фотополимера гораздо шире, чем это может показаться на первый взгляд. Потребность в такого рода материале есть как явная, так и потенциальная. В результате, мы создали материал, который нужен рынку, нужен производителям — это открывает и перед ними, и перед нами интересные горизонты», — считает генеральный директор ООО НПП «3D Аддитивные технологии» Кирилл Корнилов.