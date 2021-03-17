«Алеко» ввела в строй завод по производству ПП-мешков в Усть-Лабинске Ростовской области

Группа компаний «Алеко» (г. Ростов-на-Дону) в начале 2021 года поставила и помогла ввести в эксплуатацию завод по производству полипропиленовых мешков на предприятии, расположенном в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В настоящее время предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, сообщается в пресс-релизе группы.

Основной специализацией нового предприятия является производство полипропиленовых мешков с полиэтиленовым вкладышем или без него. Мешки предназначены для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов.

При производстве продукции используются современные технологии и оборудование. Предприятие экологически чистое, поскольку налаженный технологический процесс полностью исключает промышленные отходы. Основное производственное оборудование произведено в России, в Индии и в Тайване.

«Компания «Алекоˮ поставила оборудование, в которое входит не только зарубежное от лучших мировых производителей, но и оборудование российского завода-производителя «Алеко Машинериˮ, а именно экструзионная линия для производства полиэтиленовых вкладышей. Все поставленные линии, как для производства плоской нити, так и экструзионно-выдувные, полностью автоматизированы, благодаря установленным на них системам дозирования «Алекоˮ, проверенным на многих заводах с высокими показателями по производительности», — рассказал специалист компании «Алеко».

Компания «Алеко Машинери» является крупнейшим в России производителем оборудования для переработки полимеров. В ассортиментной линейке компании — экструзионные линии, системы дозирования и система контроля разнотолщинности пленки, оборудование для вторичной переработки полимеров и др.

В компании работают специалисты с более чем 20-летним опытом работы в полимерной отрасли, в том числе и на собственном производстве мягкой полимерной упаковки.