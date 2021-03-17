На мосту из России в Китай открыли грузовое движение

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Открылись международные грузовые перевозки по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. В пресс-службе правительства Амурской области корреспонденту «РГ» подтвердили, что 16 марта по переправе доставили первые грузы.

В министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья пояснили, что по договоренности с китайской стороной мост должен был заработать еще в понедельник, но в связи с необходимостью оформления компанией-импортером документов на товар пришлось на день отложить старт перевозок.

«На начальном этапе будет возобновлен только импорт инженерного оборудования в Россию. Прорабатывается вопрос о поэтапном расширении перечня ввозимой продукции и начале экспорта российских товаров в Китай», — сообщается на сайте ведомства.

Пока перевозки будут осуществляться только российскими автомобилями. Ежедневно пересекать границу смогут не больше десяти грузовиков. Через пять дней это количество может увеличиться по согласованию сторон. Водители будут возвращаться из КНР в тот же день, когда туда прибыли, при этом строго соблюдая требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, они должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

Напомним, мост через реку Амур общей протяженностью в 20 километров строился с 2016 по 2019 годы одновременно российскими и китайскими рабочими. В мае 2020 года было получено официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его запуск в эксплуатацию отложили.