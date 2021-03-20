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Российские проекты за рубежом

На ЭМСС изготовлен стальной слиток массой 415 тонн

 © storage.energybase.ru

На ЭМСС завершился очередной этап производства крупногабаритной обечайки активной зоны корпуса реактора для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» (Турция).

Слиток весом 415 тонн, предназначенный для изготовления данной обечайки, был отлит в электросталеплавильном цехе ПАО «ЭМСС» 2 марта 2021 г.

В настоящее время слиток доставлен на автоматизированный ковочный комплекс АКК-15000 тонно-сил для ковки. Механическая обработка изделия будет произведена на токарно-карусельном станке Qiqihaer Heavy CNC Equipment Co, который был специально приобретен предприятием для крупногабаритных обечаек. Завершить изготовление обечайки корпуса реактора планируется в III квартале 2021 года. Чистый вес изделия после окончания процесса мехобработки составит 119,55 тонн, диаметр — 4,6 м, высота — 5,3 метра.

 © storage.energybase.ru

Договор на изготовление заготовок для корпуса реактора энергоблока № 3 АЭС «Аккую» был подписан ПАО «ЭМСС» в 2020 году. Согласно заключенному контракту, ЭМСС изготовит и поставит заказчику 10 деталей корпуса реактора ВВЭР-1200, включая крупногабаритную обечайку. К настоящему моменту 9 из 10 деталей корпуса реактора уже готовы и отгружены заказчику. Сейчас в производстве ПАО «ЭМСС» находится последняя, самая крупная заготовка — обечайка активной зоны корпуса реактора ВВЭР-1200.

 © storage.energybase.ru

Помимо корпуса реактора для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» ЭМСС производит заготовки для парогенератора, коллектора, днища, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода и компенсатора давления.

 © storage.energybase.ru

Напомним, Энергомашспецсталь поставляет заготовки для первой АЭС в Турции с 2016 года. За это время на ПАО «Энергомашспецсталь» было изготовлено и отгружено для ключевого оборудования 1-го и 2-го блоков АЭС «Аккую» 4763 тонны заготовок. Предприятием изготовлены сотни деталей для корпуса реактора, парогенераторов, компенсатора давления, главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), главного циркуляционного трубопровода и другого оборудования ядерного острова. В надзорных аудитах предприятия и приемочных инспекциях изготовленной продукции совместно с заказчиком на постоянной основе принимают участие инспекторы Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (АЯР).
Источник: https://energybase.ru/news/companie...duction-shell-of-reactor-2021-03-17

АЭС, Росатом, Аккую
  • Нет аватара Karbofos
    20.03.2121:38:28

    Предприятие не российское. В собственности у российской компании, но нужно понимать, что национализируют по щелчку пальцев из-за бугра. Как поступили с китайцами. Если есть спрос на такую продукцию нужно проводить импортозамещение, а не финансировать украинский режим. За 7 лет конкретно по этому предприятию что-то было сделано? Хоть строительство аналога начато?

    #1228317
    • Нет аватара alex1664
      20.03.2122:31:23

      Это не просто основные фонды, это ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ! Предприятие весь Советский Союз строил.

      Цена вопроса вполне тянет на признание ЛДНР независимым государством   

      Отредактировано: alex1664~22:33 20.03.21
      #1228323
  • Нет аватара Back2Rio
    20.03.2121:39:14

    ПАО «Энергомашспецсталь» — крупное предприятие на территории Украины, расположенное в городе Краматорск (Донецкая область, Украина).

    ???

    #1228318
  • Нет аватара sieras65273
    20.03.2122:26:43

    Поспешил я плюс поставить((((

    #1228321
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