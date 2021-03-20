На ЭМСС изготовлен стальной слиток массой 415 тонн

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На ЭМСС завершился очередной этап производства крупногабаритной обечайки активной зоны корпуса реактора для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» (Турция).

Слиток весом 415 тонн, предназначенный для изготовления данной обечайки, был отлит в электросталеплавильном цехе ПАО «ЭМСС» 2 марта 2021 г.

В настоящее время слиток доставлен на автоматизированный ковочный комплекс АКК-15000 тонно-сил для ковки. Механическая обработка изделия будет произведена на токарно-карусельном станке Qiqihaer Heavy CNC Equipment Co, который был специально приобретен предприятием для крупногабаритных обечаек. Завершить изготовление обечайки корпуса реактора планируется в III квартале 2021 года. Чистый вес изделия после окончания процесса мехобработки составит 119,55 тонн, диаметр — 4,6 м, высота — 5,3 метра.

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Договор на изготовление заготовок для корпуса реактора энергоблока № 3 АЭС «Аккую» был подписан ПАО «ЭМСС» в 2020 году. Согласно заключенному контракту, ЭМСС изготовит и поставит заказчику 10 деталей корпуса реактора ВВЭР-1200, включая крупногабаритную обечайку. К настоящему моменту 9 из 10 деталей корпуса реактора уже готовы и отгружены заказчику. Сейчас в производстве ПАО «ЭМСС» находится последняя, самая крупная заготовка — обечайка активной зоны корпуса реактора ВВЭР-1200.

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Помимо корпуса реактора для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» ЭМСС производит заготовки для парогенератора, коллектора, днища, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода и компенсатора давления.

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Напомним, Энергомашспецсталь поставляет заготовки для первой АЭС в Турции с 2016 года. За это время на ПАО «Энергомашспецсталь» было изготовлено и отгружено для ключевого оборудования 1-го и 2-го блоков АЭС «Аккую» 4763 тонны заготовок. Предприятием изготовлены сотни деталей для корпуса реактора, парогенераторов, компенсатора давления, главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), главного циркуляционного трубопровода и другого оборудования ядерного острова. В надзорных аудитах предприятия и приемочных инспекциях изготовленной продукции совместно с заказчиком на постоянной основе принимают участие инспекторы Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (АЯР).