В Алтайском крае на Корбалихинском руднике завершено строительство инфраструктуры второй очереди

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В компании «Сибирь-Полиметаллы» завершено строительство второго пускового комплекса Корбалихинского рудника. «На этом этапе мы выполнили горно-капитальные работы, которые позволили вскрыть около 1,5 миллиона тонн руды и ввести в эксплуатацию верхнюю часть запасов Юго-Восточного участка, — рассказывает главный инженер АО „Сибирь-Полиметаллы“ Андрей Колесников. — Все объекты инфраструктуры располагаются на поверхности». За время строительства пройдено более 2,5 километра горных выработок. Построен современный автоматизированный комплекс водоотлива, который обеспечивает бесперебойную откачку технологических и грунтовых вод. Выполнен монтаж центральной понизительной подстанции.

Строительство Корбалихинского рудника осуществляется в рамках операционной трансформации компании «Сибирь-Полиметаллы». Благодаря использованию инструментов бизнес-системы, таких как контроль на коротких интервалах, визуализация отклонений и прочих, удалось улучшить управленческие процессы за счет повышения оперативности принятия решений.

Параллельно идет возведение объектов третьей очереди строительства рудника: главной вентиляторно-калориферной установки, двух зданий подъемных машин, клетевого и скипового подъемов, копра с надшахтным зданием, инженерных и электрических сетей, скипо-клетьевого ствола и горно-капитальных выработок третьего пускового комплекса. Планируемый срок ввода в эксплуатацию этих объектов — 2021 год.

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