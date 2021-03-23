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Производство

НПП «3D Аддитивные технологии» выпустило первую тестовую партию полиамидного порошка Gorky Powder

 © Фото из открытых источников

Располагая собственной современной лабораторией, НПП «3D Аддитивные технологии» имеет возможность заниматься НИОКР в сфере 3D-технологий куда шире, чем только фотополимерные смолы.

В частности, завершились успехом исследования и создание полиамидного порошка для 3D-принтеров, работающих по технологии SLS. Это — первый шаг на пути внедрения в собственное производство линии полиамидных порошков.

Полиамидные порошки от НПП «3D Аддитивные технологии» будут предложены рынку под брендом Gorky Powder.

Первая партия поступила ряду потребителей для, сформулируем так, бета-тестирования.

полиамидный порошок, НПП "3D Аддитивные технологии"
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    23.03.2119:55:41

    1. Хорошо что продукт назван в память о советском названии города.

    2. С другой стороны, употребление английйского языка можно оправдать только если продукт будет экспортироваться. А так название Gorky Powder как-то режет слух.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:56 23.03.21
    #1228532
    • Clausson Clausson
      23.03.2120:15:55

      В народ пойдет как «горькая пудра»    

      #1228538
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