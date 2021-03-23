НПП «3D Аддитивные технологии» выпустило первую тестовую партию полиамидного порошка Gorky Powder

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Располагая собственной современной лабораторией, НПП «3D Аддитивные технологии» имеет возможность заниматься НИОКР в сфере 3D-технологий куда шире, чем только фотополимерные смолы.

В частности, завершились успехом исследования и создание полиамидного порошка для 3D-принтеров, работающих по технологии SLS. Это — первый шаг на пути внедрения в собственное производство линии полиамидных порошков.

Полиамидные порошки от НПП «3D Аддитивные технологии» будут предложены рынку под брендом Gorky Powder.

Первая партия поступила ряду потребителей для, сформулируем так, бета-тестирования.