Мясокомбинат «Атяшевский» запустил еще один производственный цех

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Новый цех запущен на площадке мясокомбината «Атяшевский» в Торбеевском районе Мордовии, сообщает Сельхозпортал.рф со ссылкой на информационную службу республиканского правительства. Сумма инвестиций в этот объект оценивается в 450 млн рублей.

В цехе установлено инновационное технологическое оборудование для производства мясной продукции. Сейчас «Атяшевский» выпускает более чем 300 наименований мясных изделий, реализуемых не только в Мордовии, но и в других регионах России.

На новой площадке будет работать 350 человек. На текущий момент общая численность штата МПК «Атяшевский» составляет 1700 человек. Персонал работает в четыре смены. Средняя заработная плата — 35 тысяч рублей. Для работников из других районов Мордовии построены четыре комфортабельных общежития.

В ближайшие четыре года группа компаний «Талина», в структуру которого входит МПК «Атяшевский», планирует вложить в экономику Мордовии около 50 млрд рублей. На территории республики будут построены 13 свинокомплексов и комбикормовый завод.