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Информационные технологии

Симулятор боевого вертолёта Ми-24 от российских разработчиков

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bdXzFYgl4x4

DCS: Ми-24П — симулятор легендарного вертолета Ми-24, созданного в СССР, участника большинства локальных войн и конфликтов последних сорока лет, где показал себя высокоэффективным вертолетом огневой поддержки. Быстрый и надежный, любимый летчиками, он до сих пор состоит на вооружении более, чем в 50 странах! Модификация «П» имеет наиболее мощное вооружение и бронирование, высокие скоростные показатели.

Главные особенности (ранний доступ):

  • Профессиональная модель динамики полета и силовой установки, воспроизводящая с высокой точностью ЛТХ реального прототипа во всем диапазоне высот, температур и скоростей для различных весов и полетных конфигураций
  • Две интерактивные, точно смоделированные кабины пилотов, поддерживающие 6 степеней свободы для каждого из двух членов экипажа (RU и EN локализация кабинных надписей)
  • Интерактивное управление элементами кабин с помощью мыши
  • Второй член экипажа (как командир, так и летчик-оператор) может быть ИИ «Петрович» (базовый уровень) или другой игрок (экипаж для игры по сети)
  • Детально смоделированы электрическая, топливная, гидравлические, противообледенительная и противопожарная системы, автопилот и САУ, работа радиоэлектронного оборудования
  • Полная модель системы вооружения с возможностью применения стрелково-пушечного (встроенная 30-мм пушка), неуправляемого ракетного (С-8, С-13, С-24Б) и бомбардировочного вооружения из обеих кабин, а также управляемого оружия (ПТУР 9М114) из кабины летчика-оператора; ГУВы из кабины командира
  • Схемы окраски: «Стандартная РФ» (новая и изношенная), «Иракская» и «Сирийская»
  • Краткое руководство на русском и английском языках
  • Обучающие миссии

С релизом:

  • Стрелок в грузовой кабине с пулеметом КОРД
  • ИИ второго члена экипажа (продвинутый уровень)
  • Добавление ПТУР 9М120 (кумулятивной и осколочно-фугасной модификаций), ракет «воздух-воздух» Р-60М
  • Возможность выполнять транспортировку грузов на внешней подвеске
  • Продвинутый уровень модели повреждений и эффектов при отказах (отлом балки, лопастей, пробоины фонарей, слом крыльев, шасси)
  • Дополнительные схемы окраски, темплейт для самостоятельной разработки окраски
  • Полное руководство на русском, английском и других языках (языки локализаций будут уточнены позже)
  • Игровая кампания от Игл Дайнемикс

 © digitalcombatsimulator.com

 © digitalcombatsimulator.com

 © digitalcombatsimulator.com

 © digitalcombatsimulator.com

 © digitalcombatsimulator.com
Источник: https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/shop/modules/hind/

игры, симуляторы, Студия Игл Дайнемикс
  • CryNet CryNet
    28.03.2109:55:58

    Не уверен, подойдёт ли эта новость для этого сайта, всё-таки не игровой форум. Если не подходит — пусть тов. модераторы удалят. Просто обратил внимание, что на СуН о DCS World вообще не пишут (последняя новость за 2016-й год), а между прочим, это самый известный авиасим в мире. Сделан в России.

    #1228884
    • Нет аватара GenOfDrag
      28.03.2110:49:06

      Раз сделан в России, значит надо и об этом писать)

      #1228888
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