Симулятор боевого вертолёта Ми-24 от российских разработчиков
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bdXzFYgl4x4
DCS: Ми-24П — симулятор легендарного вертолета Ми-24, созданного в СССР, участника большинства локальных войн и конфликтов последних сорока лет, где показал себя высокоэффективным вертолетом огневой поддержки. Быстрый и надежный, любимый летчиками, он до сих пор состоит на вооружении более, чем в 50 странах! Модификация «П» имеет наиболее мощное вооружение и бронирование, высокие скоростные показатели.
Главные особенности (ранний доступ):
- Профессиональная модель динамики полета и силовой установки, воспроизводящая с высокой точностью ЛТХ реального прототипа во всем диапазоне высот, температур и скоростей для различных весов и полетных конфигураций
- Две интерактивные, точно смоделированные кабины пилотов, поддерживающие 6 степеней свободы для каждого из двух членов экипажа (RU и EN локализация кабинных надписей)
- Интерактивное управление элементами кабин с помощью мыши
- Второй член экипажа (как командир, так и летчик-оператор) может быть ИИ «Петрович» (базовый уровень) или другой игрок (экипаж для игры по сети)
- Детально смоделированы электрическая, топливная, гидравлические, противообледенительная и противопожарная системы, автопилот и САУ, работа радиоэлектронного оборудования
- Полная модель системы вооружения с возможностью применения стрелково-пушечного (встроенная 30-мм пушка), неуправляемого ракетного (С-8, С-13, С-24Б) и бомбардировочного вооружения из обеих кабин, а также управляемого оружия (ПТУР 9М114) из кабины летчика-оператора; ГУВы из кабины командира
- Схемы окраски: «Стандартная РФ» (новая и изношенная), «Иракская» и «Сирийская»
- Краткое руководство на русском и английском языках
- Обучающие миссии
С релизом:
- Стрелок в грузовой кабине с пулеметом КОРД
- ИИ второго члена экипажа (продвинутый уровень)
- Добавление ПТУР 9М120 (кумулятивной и осколочно-фугасной модификаций), ракет «воздух-воздух» Р-60М
- Возможность выполнять транспортировку грузов на внешней подвеске
- Продвинутый уровень модели повреждений и эффектов при отказах (отлом балки, лопастей, пробоины фонарей, слом крыльев, шасси)
- Дополнительные схемы окраски, темплейт для самостоятельной разработки окраски
- Полное руководство на русском, английском и других языках (языки локализаций будут уточнены позже)
- Игровая кампания от Игл Дайнемикс
28.03.2109:55:58
28.03.2110:49:06