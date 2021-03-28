Симулятор боевого вертолёта Ми-24 от российских разработчиков

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bdXzFYgl4x4

DCS: Ми-24П — симулятор легендарного вертолета Ми-24, созданного в СССР, участника большинства локальных войн и конфликтов последних сорока лет, где показал себя высокоэффективным вертолетом огневой поддержки. Быстрый и надежный, любимый летчиками, он до сих пор состоит на вооружении более, чем в 50 странах! Модификация «П» имеет наиболее мощное вооружение и бронирование, высокие скоростные показатели.

Главные особенности (ранний доступ):

Профессиональная модель динамики полета и силовой установки, воспроизводящая с высокой точностью ЛТХ реального прототипа во всем диапазоне высот, температур и скоростей для различных весов и полетных конфигураций

Две интерактивные, точно смоделированные кабины пилотов, поддерживающие 6 степеней свободы для каждого из двух членов экипажа (RU и EN локализация кабинных надписей)

Интерактивное управление элементами кабин с помощью мыши

Второй член экипажа (как командир, так и летчик-оператор) может быть ИИ «Петрович» (базовый уровень) или другой игрок (экипаж для игры по сети)

Детально смоделированы электрическая, топливная, гидравлические, противообледенительная и противопожарная системы, автопилот и САУ, работа радиоэлектронного оборудования

Полная модель системы вооружения с возможностью применения стрелково-пушечного (встроенная 30-мм пушка), неуправляемого ракетного (С-8, С-13, С-24Б) и бомбардировочного вооружения из обеих кабин, а также управляемого оружия (ПТУР 9М114) из кабины летчика-оператора; ГУВы из кабины командира

Схемы окраски: «Стандартная РФ» (новая и изношенная), «Иракская» и «Сирийская»

Краткое руководство на русском и английском языках

Обучающие миссии

С релизом:

Стрелок в грузовой кабине с пулеметом КОРД

ИИ второго члена экипажа (продвинутый уровень)

Добавление ПТУР 9М120 (кумулятивной и осколочно-фугасной модификаций), ракет «воздух-воздух» Р-60М

Возможность выполнять транспортировку грузов на внешней подвеске

Продвинутый уровень модели повреждений и эффектов при отказах (отлом балки, лопастей, пробоины фонарей, слом крыльев, шасси)

Дополнительные схемы окраски, темплейт для самостоятельной разработки окраски

Полное руководство на русском, английском и других языках (языки локализаций будут уточнены позже)

Игровая кампания от Игл Дайнемикс

© digitalcombatsimulator.com

© digitalcombatsimulator.com

© digitalcombatsimulator.com

© digitalcombatsimulator.com

© digitalcombatsimulator.com