Новый покрасочный комплекс запущен в работу в Твери

На предприятии, осуществляющем разработку, производство и обслуживание оборудования и компонентов транспортного машиностроения, начал свою работу комплекс из 5-ти камер с ручным монорельсовым конвейером.

Обрабатываемые изделия — комплектующие пассажирских и грузовых вагонов, которые представляют собой сварные металлоконструкции из стальных и алюминиевых листов и профильных труб.

Разработкой и установкой Комплекса занималась инжиниринговая компания SPK GROUP.

Комплекс включает в себя 5 различных камер, объединенных верхней транспортной системой и рельсовой телегой. Площадь, занимаемая оборудованием, составляет 37×20×4 м.

Планируемая пропускная способность Комплекса составляет 4613 комплектов единиц изделий.

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