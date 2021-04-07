В Волгоградской области заменили все гидротурбины на Волжской ГЭС

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На Волжской ГЭС после модернизации введен в эксплуатацию гидроагрегат, на котором заменены гидротурбина и гидрогенератор вместе со вспомогательным оборудованием. В регионе продолжается реализация проектов модернизации и создания новых промышленных предприятий и объектов ТЭК. Напомним, в 2021 году в Волгоградской области предстоит обновить 16 крупных участков и ввести в эксплуатацию 6 новых производств. Общая сумма инвестиций в текущем году составит более 40 млрд рублей.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, введенный в строй объект стал последним из 22-х основных гидроагрегатов ГЭС, на котором заменена гидротурбина, и 16-м, где смонтирован новый гидрогенератор. В настоящее время модернизация продолжается на гидроагрегате № 4, где меняют генератор и вспомогательное оборудование.

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По данным пресс-службы Волжской ГЭС, полностью завершить обновление всех оставшихся узлов планируют в 2026 году, после чего установленная мощность гидроэлектростанции возрастет до 2 744,5 МВ. Кроме гидросиловой техники в рамках программы комплексной модернизации электростанций компании «РусГидро» специалисты меняют затворы водосливной плотины и сороудерживающих решеток, переоснащают вспомогательное оборудование.

Стоит отметить, что масштабное обновление стратегического объекта ТЭК осуществляется при поддержке государства — по соглашению, подписанному между Волгоградской областью и инвестором, предприятию предоставлены налоговые льготы.

Напомним, всего в 2021 году в Волгоградской области планируют завершить 22 инвестпроекта. Например, в сфере ТЭК в этом году уже введена в эксплуатацию солнечная электростанция компании «Солар Системс» в Даниловском районе, еще один объект альтернативной электроэнергетики будет запущен на территории предприятия «ЛУКОЙЛ — Волгограднефтепереработка». Предстоит завершить строительство новой ТЭЦ для обеспечения нужд Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», а также ввести в Котовском районе ветряную электростанцию компании «Ветропарки ФРВ».

Начиная с 2014 года на территории Волгоградской области открыты 82 новых современных производства и линии, создано порядка семи тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в индустриальный сектор за это время превысил 209 млрд рублей. Успешно действуют программы стимулирования — общая сумма федеральной и региональной поддержки промышленности превысила 23 млрд рублей.

http://www.volg...ews/113006.html

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