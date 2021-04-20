«Россети ФСК ЕЭС» начала установку высоковольтных вводов на 28 подстанциях Дальнего Востока

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Всего предусмотрена замена 180 высоковольтных вводов на 23 подстанциях напряжением 220 кВ и пяти подстанциях 500 кВ. Техническое переоснащение энергообъектов повысит надежность электроснабжения Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев с общей численностью населения более 4,1 млн человек. Проект рассчитан на два года, инвестиции составят более 566 млн рублей.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств монтируются современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок работы таких вводов составляет 30 лет.

В настоящее время работы ведутся на подстанции 220 кВ «К», обеспечивающей электроснабжение предприятий и населенных пунктов Кавалеровского района Приморского края, а также на подстанциях «Благовещенская» и «Биробиджан" — узловых центрах питания напряжением класса 220 кВ потребителей столиц Амурской и Еврейской автономной областей.