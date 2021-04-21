ЦНИИточмаш представил новое стрелковое оружие
Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех ознакомился с новыми российскими разработками в области стрелкового оружия в калибрах до 12,7 мм.Заместителю министра обороны были представлены комплексы пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские как нормального — до 9 мм, так и крупного калибра- до 12,7 мм., специальное бесшумное и подводное оружие. ЦНИИТОЧМАШ, как головное предприятие страны в области разработки стрелковых боеприпасов, представил также всю линейку созданных за последнее десятилетие патронов к стрелковому и специальному оружию.
На полигоне Государственнного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители Министерства обороны опробовали новые разработки в действии, оценив кучность стрельбы из них, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики.
В ходе совещания генерал-лейтенант Евкуров заслушал доклады головных разработчиков стрелкового оружия и боеприпасов к нему: АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «Концерн Калашников» (также входит в Госкорпорацию Ростех), ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». Были детально обсуждены вопросы выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания под патроны 7,62×51 мм, 7,62×54 мм и 8,6×69 мм.
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21.04.2121:57:42