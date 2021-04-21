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Армия и Флот

ЦНИИточмаш представил новое стрелковое оружие

 © cniitm.ru

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех ознакомился с новыми российскими разработками в области стрелкового оружия в калибрах до 12,7 мм.Заместителю министра обороны были представлены комплексы пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские как нормального — до 9 мм, так и крупного калибра- до 12,7 мм., специальное бесшумное и подводное оружие. ЦНИИТОЧМАШ, как головное предприятие страны в области разработки стрелковых боеприпасов, представил также всю линейку созданных за последнее десятилетие патронов к стрелковому и специальному оружию.

На полигоне Государственнного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители Министерства обороны опробовали новые разработки в действии, оценив кучность стрельбы из них, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики.

В ходе совещания генерал-лейтенант Евкуров заслушал доклады головных разработчиков стрелкового оружия и боеприпасов к нему: АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «Концерн Калашников» (также входит в Госкорпорацию Ростех), ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». Были детально обсуждены вопросы выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания под патроны 7,62×51 мм, 7,62×54 мм и 8,6×69 мм.

 © cniitm.ru

 © cniitm.ru

 © cniitm.ru

 © cniitm.ru

 © cniitm.ru
Источник: http://cniitm.ru/news/646/

ЦНИИТОЧМАШ, новые образцы оружия, Минобороны
  • Нет аватара Lunoxod
    21.04.2121:57:42

    Тащ полковник на последнем фото, как и большинство армейских, так локоть выставляет, что сразу вспомнилось, как нас за это дрючили   ))) Оттопыренный локоть-простреленный локоть   Новости зачет!

    #1230927
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