Новые детские сады открываются в регионах часть 7(2021г.)

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ХМАО-Югра

г.Белоярский

В городе Белоярском открыли уникальный детский сад «Звездочка».Уникальность детского сада заключается в проекте, который отвечает современным требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Здание на 220 мест построено с учетом использования энергосберегающих технологий и отвечает всем требованиям комплексной безопасности детей. Архитектурной особенностью и эксклюзивностью является возможность увеличения площади группового помещения за счет его трансформации.

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Все помещения детского сада оборудованы необходимыми автоматически управляемыми инженерными сетями. Интересно и то, что в этом здании не будут открывать окна — помещения оборудованы специальной инновационной приточно-вытяжной вентиляцией и системами автоматического сохранения теплового режима.

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В детском саду сформированы возрастные группы для детей от 2 месяцев до 7 лет. Для сохранения и укрепления здоровья детей предусмотрены спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна. На территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для организации занятий спортом. Также здесь создано необычное образовательное пространство. Ребята будут заниматься по программе «Вдохновение» и с ранних лет учиться финансовой грамотности, информационным технологиям, развивать изобретательское и творческое воображение.

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https://ugra-ne...vo_vsey_strane/

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В селах Буреть и Хохорск Боханского района открылись новые детские сады © irkobl.ru

Иркутская область. села Буреть и Хохорск

Новое учреждение в селе Буреть рассчитано на 60 мест. В нем есть младшая и подготовительная групповые комнаты с раздевальными, буфетными, спальнями и туалетами, спортивный/музыкальный зал, административные и служебно-бытовые помещения, медицинский и пищевой блоки.

Детский сад в Хохорске, рассчитанный на 98 мест, построен по областной программе развития дошкольного образования. Здесь будут работать четыре группы, для этого есть все необходимые помещения и условия.Оба детских сада полностью отвечают современным требованиям комфорта и безопасности. Отопление зданий осуществляют технологичные котельные. Прилегающая территория благоустроена, установлены детские площадки.

https://orda-in...yatskom-okruge/

В 140 © tvcom-tv.ru

Республика Бурятия

г.Улан-Удэ

Детский сад открыли 30 апреля в микрорайоне 140А в Улан-Удэ.

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Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту. В современном садике есть музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, пищеблок. Детский сад уже полностью закомплектован и функционирует с 15 марта. Всего семь групп от 3 до 7 лет и семь групп от 1,5 до 3

https://www.bai...obrogor/373250/

https://egov-bu...l.php?ID=105738

https://123ru.n...-ude/283551364/