Металлоинвест осуществил первую отгрузку премиальных окатышей Михайловского ГОКа за рубеж

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Компания «Металлоинвест» осуществила первую отгрузку зарубежным потребителям премиальных окатышей, произведённых на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева. Партия объёмом 40 тыс. тонн отправлена в Аргентину.

«Комбинат вышел на промышленную мощность по производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) с характеристиками, удовлетворяющими требованиям мирового рынка. Сегодня мы производим 470 тонн премиальных окатышей в час и обладаем возможностью увеличить объёмы при наличии спроса со стороны потребителей, — рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. — Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы развития. В частности, внедрению технологии тонкого грохочения и модернизации обжиговых машин».

В прошлом году МГОК им. А.В. Варичева приступил к опытному производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) из флотационного концентрата. Содержание железа — 68%, диоксида кремния — менее 1,5%, серы 0,004%.

По пожеланию клиента, окатыши отгруженной партии были покрыты известковой эмульсией для предотвращения процесса окисления. Для этого на конвейерной ленте была смонтирована специальная установка, разработанная специалистами фабрики, управления технического контроля и технологической автоматики комбината. От идеи до воплощения проекта в жизнь прошло порядка двух месяцев.

Премиальные окатыши с высоким содержанием железа и низким содержанием вредных примесей востребованы в производстве металлизованного сырья — прямовосстановленного и горячебрикетированного железа.

За счет повышения содержания железа в шихте сокращаются выбросы парниковых газов и уменьшается объем образования шлака. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов — ниже на 60%.