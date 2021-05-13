Арктик СПГ2: Как строят завод по добыче газа в Арктике

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/L1HBkVaRLRk

Репортаж с Мурманска, где производят предварительную сборку технологических блоков верхних частей модульных платформ или как их ещё называют полупалуб для будущих плавучих комплексов «Арктик СПГ-2».

«Арктик СПГ-2" — это проект по добыче природного газа и по производству сжиженного газа месторождения Утреннее на Гыданском полуострове, на Ямале.

Объект интересен тем, что там впервые в России сжижение газа будет производиться на гравитационных платформах, удерживаемых на месте за счёт собственного веса. Завод, о котором идет речь, находится в Мурманске.

Это крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт. Мурманск находится на Северо-Западе России, на Кольском полуострове. Расстояние от Санкт-Петербурга — примерно 1500 километров или 2 часа на самолёте. Город был основан в 1916 году.

Это последний город, образованный в Российской империи. На Заводе установлено оборудование SPK GROUP: бункер по сбору дроби, рекуперации дроби, благодаря чему во время обработки она будет циклична.

Камера оснащена конвейерным оборудованием, дробь будет собираться в элеватор, а оттуда — в бункер. Он оснащен сепаратором, где дробь очищается от грязи, пыли и мусора. Очищенная дроби будет поступать обратно в напорники.

В процессе дробеструйной обработки металла возникает большой объем пыли и грязи, все это будет собираться в вентиляционно-фильтровальные установки SPK, которые рассчитаны на 75000 м3/ч. Пуск первой линии проекта «Арктик СПГ2» запланирован приблизительно на 2023 год. Ожидается годовое производство объемом 18,3 млн тонн сжиженного природного газа.