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Детские сады и школы

В Великом Новгороде открыт новый детский сад на 190 мест

 © vnru.ru

13 мая на улице Вересова в Великом Новгорода состоялось торжественное открытие детского сада № 83.

Строительство детского сада на улице Вересова проходило в рамках национального проекта «Демография».

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Источник: http://novgorod-news.net/society/2021/05/14/51413.html

Новгородская область, новый детсад
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