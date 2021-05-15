В Великом Новгороде открыт новый детский сад на 190 мест
13 мая на улице Вересова в Великом Новгорода состоялось торжественное открытие детского сада № 83.
Строительство детского сада на улице Вересова проходило в рамках национального проекта «Демография».
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