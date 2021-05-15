В Приморском районе Санкт-Петербурга открылся новый детский сад на 265 мест

© www.gov.spb.ru

Детский сад № 19 Приморского района рассчитан на 265 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Он начнёт работу поэтапно по мере комплектования групп. В мае откроется четыре группы на 110 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В июне — ещё 4 группы. С сентября начнут работу две группы для самых маленьких детей — от 2 до 3 лет.

Как и все новые детские сады, этот садик оборудован бассейном, музыкальным и физкультурным залами.

В сотрудничестве с Российским этнографическим музеем для воспитанников подготовлена образовательная программа по изучению традиционной русской культуры. В саду оформлен уголок «Русская изба», главные элементы которого — модели русской печи и колодца, построенные по авторским чертежам.

В садике откроется «автошкола». Дети будут изучать правила поведения на дороге и дорожного движения, передвигаясь по дорожкам с разметкой на электромобилях, велосипедах, самокатах.

В здании созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.

Новое здание — одна из двух площадок детского сада № 19. Первая была открыта ещё в 2020 году во встроенных помещениях на Приморском проспекте 52. Сейчас её посещают 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет.