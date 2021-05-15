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Детские сады и школы

В Приморском районе Санкт-Петербурга открылся новый детский сад на 265 мест

 © www.gov.spb.ru

Детский сад № 19 Приморского района рассчитан на 265 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Он начнёт работу поэтапно по мере комплектования групп. В мае откроется четыре группы на 110 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В июне — ещё 4 группы. С сентября начнут работу две группы для самых маленьких детей — от 2 до 3 лет.

Как и все новые детские сады, этот садик оборудован бассейном, музыкальным и физкультурным залами.

В сотрудничестве с Российским этнографическим музеем для воспитанников подготовлена образовательная программа по изучению традиционной русской культуры. В саду оформлен уголок «Русская изба», главные элементы которого — модели русской печи и колодца, построенные по авторским чертежам.

В садике откроется «автошкола». Дети будут изучать правила поведения на дороге и дорожного движения, передвигаясь по дорожкам с разметкой на электромобилях, велосипедах, самокатах.

В здании созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.

Новое здание — одна из двух площадок детского сада № 19. Первая была открыта ещё в 2020 году во встроенных помещениях на Приморском проспекте 52. Сейчас её посещают 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Источник: https://www.gov.spb.ru/press/governor/213687/

Санкт-Петербург, новый детсад
  • Александр Климов Александр Климов
    15.05.2110:15:13

    Здравствуйте, я уже опубликовал новость https://sdelano...u/blogs/141367/ и с Новгородом тоже. Прошлую запись удалили из-за ошибок, я перезалил и добавил новые детсады вчера.

    Отредактировано: Александр Климов~10:26 15.05.21
    #1232231
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