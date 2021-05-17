«МСТ Компани» разработала программный комплекс для подбора тягодутьевой машины

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«МСТ Компани» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области разработал для АО «Красногвардейский Машиностроительный Завод» (Артемовский ГО) программный комплекс, который, обладая большим набором справочников (аэродинамических характеристик, шумовых характеристик, инерционных характеристик, номенклатуры продукции, электродвигатели, габаритные чертежи, шаблоны документов, расчеты веса узлов), строит точные характеристики тягодутьевой машины (ТДМ (промышленный вентилятор)), её стоимость, необходимые материалы и т. д.

Максим Борноволоков, основатель и генеральный директор компании рассказал о разработке: «Проект, фактически, представляет собой большую научную работу, т.к. одним из модулей программного комплекса стала расчетная библиотека, которая должна производить различные расчеты тягодутьевых машин. Каждый запрос клиентов уникален, поэтому невозможно выбрать один оптимальный вентилятор для каждого случая. Всегда необходимо взвесить различные факторы, такие как размер, эффективность, генерируемый шум, мощность двигателя, вес, скорость вращения, цена, эксплуатационные расходы и срок службы вентилятора. Данная расчетная библиотека помогает подобрать вентилятор, который наилучшим образом подходит для заказчика».

В МСТ Компани подчеркнули: «Разработанный программный комплекс значительно упростил подготовку коммерческого предложения для заказчика, а также позволил вести базу уже готовых решений. В планах значительное расширение функциональности и, фактически, переход в уникальную производственную ERP-платформу. Уже планируется функциональность, которая после расчета ТДМ, будет резервировать время на станках с ЧПУ для производства».

© www.uralhitech.ru

Фактически, в разработанном программном комплексе создается полная модель ТДМ с ее характеристиками, подбором электродвигателей, материалов и еще более чем 50-ю параметрами. Причем, у каждого из параметров свой набор вариантов, например, у электродвигателей: изготовитель, мощность, число оборотов, напряжение сети, совместимость с ЧРП, пусковые характеристики, момент инерции ротора, допустимый момент, инерции приводимого механизма, допустимые нагрузки на вал, масса, габаритные размеры, шумовая характеристика, тепловыделение.

Как сообщили разработчики, основными использованными в работе программными продуктами стали язык программирования C# и нерелеционная база данных MongoDB.

МСТ Компани профессионально занимается разработкой и внедрением IT решений и сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса уже на протяжении более 8 лет. Среди клиентов компании Почта России, DHL, DPD, несколько десятков банков, включая Сбер, СКБ и Точка-банк, авиакомпании AzurAir, Уральские Авиалинии, ИжАвиа, RedWings, ж/д и автотранспортные организации.

АО «КМЗ» предлагает своим клиентам широкий спектр продуктов в области промышленной чистки газов, энергоэффективных дымососов и нагнетателей. Накопленный опыт, высококвалифицированные технические специалисты позволяют максимально точно решить поставленные задачи, с применением современных технологий в области перемещения газовоздушных смесей, модернизации устаревшего оборудования, увеличения срока службы и снижения расходов на обслуживание.