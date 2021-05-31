Мост через реку Обь в Новосибирске. Хроника строительства. Май 2021

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Строительство моста идёт по графику. В мае 2021 года надвинуто 102 метра собранной на берегу конструкции пролётного строения. Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство развёрнуто по обеим сторонам реки Обь. Общая протяжённость всех объектов превысит 5 километров.