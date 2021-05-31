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Мост через реку Обь в Новосибирске. Хроника строительства. Май 2021

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hwvejPQz-oQ

Строительство моста идёт по графику. В мае 2021 года надвинуто 102 метра собранной на берегу конструкции пролётного строения. Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство развёрнуто по обеим сторонам реки Обь. Общая протяжённость всех объектов превысит 5 километров.
Источник: https://youtu.be/hwvejPQz-oQ

Новосибирская область
  • Нет аватара cheri
    31.05.2106:48:40

    Любопытно, что из первых 35 самых длинных мостов в России 27 были построены после 2000-го года.

    https://ru.wiki...%81%D0%B8%D0%B8

    (это все мосты длинной более 1500м)

    Из числа девяти мостов длинной более 3000 м. семь были также построены после 2000-го года. (и один при царе-батюшке)

    (Крымский мост считаю как за 2)

    Отредактировано: cheri~06:49 31.05.21
    #1233300
    • Нет аватара cheri
      31.05.2106:58:14

      И надо отметить еще одну вещь: только один из этого топа (5. Президентский мост (5825 м)) не был построен в срок и сдан с большим удорожанием. Остальные как понимаю были в смете и тютелька в тютельку.

      #1233301
    • Нет аватара cheri
      31.05.2107:00:17

      А еще один момент — и Хабаровский мост также можно спокойно отнести строительству после 2000 года. Он был полностью реконструирован, по существу построен заново.

      #1233302
  • Александр Маслов Александр Маслов
    31.05.2109:28:13

    Успеть бы уже при Путине начать строительство ещё трёх великих мостов — мост на Сахалин, мост на Якутск через Лену и мост через Обь в районе Салехарда.Неизвестно, кто потом на смену придет и не дай Бог, все такие грандиозные стройки свернёт ещё…

    Отредактировано: Александр Маслов~09:32 31.05.21
    #1233307
    • Human RS Human RS
      31.05.2110:33:07

      Следующим уже все более очевидно будет наш уважаемый премьер-министр Мишустин. И судя по его успешной работе, президент из него будет тоже хороший. Так что все построят, вопрос лишь в сроках.

      Отредактировано: Human RS~14:22 31.05.21
      #1233309
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