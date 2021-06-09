Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
08.06.2021 SSJ c регистрационным номером RA-89179 совершил перелет из Жуковского в Краснодар. Это уже пятнадцатый самолет типа Sukhoi SuperJet 100 в парке Азимут.
Борт с заводским номером 95182 совершил первый полет
Новый самолет компании получил имя «Тобол» в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России, принятой авиакомпанией.
Данный борт седьмой поставленный с завода SSJ в этом году вообще (кроме поставок в Азимут так же три борта были поставлены в Россию и три в Red Wings).
Источник: https://www.instagram.com/p/CP3xbaSBT-t/
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