Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

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08.06.2021 SSJ c регистрационным номером RA-89179 совершил перелет из Жуковского в Краснодар. Это уже пятнадцатый самолет типа Sukhoi SuperJet 100 в парке Азимут.

Борт с заводским номером 95182 совершил первый полет 16.01.2019 и до этого нигде не эксплуатировался.

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Новый самолет компании получил имя «Тобол» в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России, принятой авиакомпанией.

Данный борт седьмой поставленный с завода SSJ в этом году вообще (кроме поставок в Азимут так же три борта были поставлены в Россию и три в Red Wings).