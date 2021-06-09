Бронетранспортер «Бумеранг» получил дистанционное управление

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У российского колесного бронетранспортера «Бумеранг» появилась новая функция. Им теперь можно управлять дистанционно — с мобильного телефона.

Об этом заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что в режиме дистанционного управления «Бумеранг» может двигаться вперед и назад, поворачивать башню и ствол. Кроме того, на экране отображаются показатели запаса топлива и температуры масла.

«РГ» уже писала о том, что на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно появление большого количества образцов военной техники. Масса машины достигает 34400 килограммов, а грузоподъемность — 10700 килограммов. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Запас хода — 800 километров.

Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем «Эпоха» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».

Гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий назвал «Бумеранг» самым мощным колесным бронетранспортером России.