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Армия и Флот

Бронетранспортер «Бумеранг» получил дистанционное управление

 © rg.ru

У российского колесного бронетранспортера «Бумеранг» появилась новая функция. Им теперь можно управлять дистанционно — с мобильного телефона.

Об этом заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что в режиме дистанционного управления «Бумеранг» может двигаться вперед и назад, поворачивать башню и ствол. Кроме того, на экране отображаются показатели запаса топлива и температуры масла.

«РГ» уже писала о том, что на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно появление большого количества образцов военной техники. Масса машины достигает 34400 килограммов, а грузоподъемность — 10700 килограммов. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Запас хода — 800 километров.

Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем «Эпоха» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».

Гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий назвал «Бумеранг» самым мощным колесным бронетранспортером России.
Источник: https://rg.ru/2021/06/08/bronetrans...uchil-distancionnoe-upravlenie.html

Бумеранг, К-17, БТР, Эпоха, Минобороны
  • alex4spb alex4spb
    09.06.2115:37:50

    не сочтите за наброс, но как-то неоднозначно…    

    #1233897
    • Нет аватара Сергей К.
      09.06.2118:15:53

      Подождите, это только начало. Когда-нибудь эта машина беспилотно, в автономном режиме, без участия человека пойдет в бой и будет крушить врагов. А в качестве врагов будут выступать подобные машины, ну или… солдаты тех стран, которые не смогли создать боевых роботов.

      А если серьезно, то дистанционное управление очень не помешал бы любой военной технике. Вышли на позиции и управляйте техникой по кабелю дистанционно. Согласитесь, не корректно сравнивать количество потерянных Панцирь-С с людьми внутри с количеством потерянных турецких БПЛА. Надо приветствовать разработки в этом направлении.

      Отредактировано: Сергей К.~18:52 09.06.21
      #1233918
  • Нет аватара vlTepes
    09.06.2116:22:01

    наверняка

    1. есть тумблер отключения этой функции

    2. это не основной режим, а скорее аварийный, чтобы вытащить машину, в случае, травмирования экипажа

    имхо

    #1233905
    • Нет аватара Сергей К.
      09.06.2118:26:25

      Аварийный выключатель есть у любого робота

       © s00.yaplakal.com

      #1233919
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    09.06.2117:29:13

    Это шутка? Кто позволит высокотехнологичной машине стоимостью десятки миллионов управляться с обычного телефона?

    #1233913
    • Нет аватара Сергей К.
      09.06.2118:08:03

      В оригинале немного по другому:

      Отечественный бронетранспортер «Бумеранг» может управляться ДАЖЕ с мобильного телефона.

      Акценты сразу смещаются…

      #1233917
  • Slava Arister
    09.06.2118:50:13

    Терминатор из будущего

    #1233925
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