Бронетранспортер «Бумеранг» получил дистанционное управление
У российского колесного бронетранспортера «Бумеранг» появилась новая функция. Им теперь можно управлять дистанционно — с мобильного телефона.
Об этом заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что в режиме дистанционного управления «Бумеранг» может двигаться вперед и назад, поворачивать башню и ствол. Кроме того, на экране отображаются показатели запаса топлива и температуры масла.
«РГ» уже писала о том, что на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно появление большого количества образцов военной техники. Масса машины достигает 34400 килограммов, а грузоподъемность — 10700 килограммов. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Запас хода — 800 километров.
Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем «Эпоха» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».
Гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий назвал «Бумеранг» самым мощным колесным бронетранспортером России.
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