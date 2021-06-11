ЭЛТЕКС ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНИЮ SMD-МОНТАЖА НА КРУПНОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

© eltex-co.ru

Элтекс запустил вторую линию поверхностного монтажа электронных компонентов на крупносерийном производстве. Конвейер на 10% быстрее первой SMD-линии благодаря более современным высокоскоростным установщикам.

Производительность конвейера составляет 110 тысяч компонентов в час, что увеличивает общую производительность участка поверхностного монтажа в два раза. Всего в производственном комплексе Элтекса пять линий поверхностного монтажа, три из которых задействованы в мелкосерийном производстве.

Штат компании Элтекс превысил 1000 человек! За 4 года численность сотрудников выросла в 2 раза.

Значительный прирост персонала связан с развитием текущих и запуском новых проектов, а также с расширением производства: за последний год на крупносерийном производстве были запущены 2 дополнительных конвейера «полного цикла» и новая линия поверхностного монтажа.

© eltex-co.ru

© eltex-co.ru

© eltex-co.ru