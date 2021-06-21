Российский производитель роботов «Арипикс Роботикс» изготовил робота для завода «Зэт-Энерго»

«Арипикс Роботикс» решил задачу автоматизации процесса укладки изделий в транспортировочный короб, с помощью роботизированного комплекса Aripix A1 со специальным захватом, приводным конвейером, оснащенным комплектом оснастки и датчиками, а также панелью управления комплексом.

Роботизированный комплекс на участке штамповки увеличил производительность на 30%, что позволит компании «ЗЭТ Энерго» сократить сроки поставки продукции для Заказчика, а также минимизировать ручной труд, снизить физическую нагрузку на оставшихся на участке операторов, сократить влияние человеческого фактора (простои, травмы, текучка кадров) на производство и повысить качество поверхности выпускаемой продукции за счет отсутствия промежуточных перемещений.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZiJD9UY4Uxk

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cX1GIZ5j0qY