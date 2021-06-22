В России создали новый броневик сопровождения «Напарник»
В 2021 году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения «Напарник». Они созданы на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».
Об этом заявил начальник военного представительства завода «Ремдизель» Владимир Куимов в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, пишет ТАСС. Он добавил, что «Напарник» — это наиболее современная и защищенная техника для сопровождения военных колонн.
В ходе рабочего визита Алексей Криворучко вел также разговор о ходе выполнения госзаказов и импортозамещения. Кстати, на предприятии сообщили, что в нынешнем году военное ведомство получит и более полусотни санитарных бронеавтомобилей «Линза». В качестве его базы использовали бронемашину с колесной формулой 4×4 семейства «Тайфун».
В 2020 году «Ремдизель» выпустил для нужд министерства обороны России 250 машин.
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22.06.2115:45:14