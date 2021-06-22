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Армия и Флот

В России создали новый броневик сопровождения «Напарник»

 © rg.ru

В 2021 году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения «Напарник». Они созданы на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

Об этом заявил начальник военного представительства завода «Ремдизель» Владимир Куимов в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, пишет ТАСС. Он добавил, что «Напарник» — это наиболее современная и защищенная техника для сопровождения военных колонн.

В ходе рабочего визита Алексей Криворучко вел также разговор о ходе выполнения госзаказов и импортозамещения. Кстати, на предприятии сообщили, что в нынешнем году военное ведомство получит и более полусотни санитарных бронеавтомобилей «Линза». В качестве его базы использовали бронемашину с колесной формулой 4×4 семейства «Тайфун».

В 2020 году «Ремдизель» выпустил для нужд министерства обороны России 250 машин.
Источник: https://rg.ru/2021/06/21/v-rossii-s...nevik-soprovozhdeniia-naparnik.html

Напарник, Тайфун-ВДВ, поставки новой бронетехники, Ремдизель, Минобороны
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.06.2115:45:14

    Это вот на бронеавтомобиле «Тигр» сверху был пулемётчик и многие кричали «Не берем людей, ведь его снайпер быстро снимет». Во первых бронеавтомобили есть у многих стран и они без самообороны пулемётчиком. Своего рода это лучше, чем ничего. А второе, это вот этот новый вид бронеавтомобиля «Напарник» с мощным модулем на крыше. Видно, как в России идут изменения, модернизация и улучшение техники.

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