Появилось первое фото полностью собранного КАМАЗа Геркулес

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В свободном доступе опубликовали первые фото исполинского карьерного самосвала КАМАЗ Геркулес в полностью собранном виде. Чуть более двух недель назад в Сеть утекли снимки этой же машины без кабины и без надстройки, теперь же она предстала во всей красе.

Базовая конфигурация Геркулеса предполагает шасси с колесной формулой 6×6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A 40 °F .

Шарнирно-сочлененная рама повышает маневренность и проходимость грузовика.

По предварительной информации, Геркулес оснастят силовой установкой типа «последовательный гибрид», то есть дизельный двигатель не будет иметь прямой связи с колесами: его задача — крутить генератор, который заряжает батарею, питающую, в свою очередь, тяговые мотор-колеса. В качестве ДВС используют мотор КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с., номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 л.с. Грузоподъемность Геркулеса 6×6 — 40 т, полная масса — 75 т. Появится также «облегченный» вариант 4×4, способный перевозить 25 т.

© s.auto.drom.ru

Публичная презентация Геркулеса состоится в ближайшие месяцы, производство таких машин должно начаться в 2023 году.

Пост сделан с содействием блогера artal!