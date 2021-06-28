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Экспорт

Российский подводный интернет вещей всплыл на внешних рынках

Российский подводный IoTРоссийский подводный IoT © cdn5.vedomosti.ru

За последний год российские комплексы подводного интернета вещей были поставлены в США, Великобританию, Норвегию, Испанию и Швейцарию, рассказали «Ведомостям» в НТИ. Пока речь идет о скромных объемах — $137 600 за прошлый год, так как сфера применения таких технологий ограничена научной средой. Но на деле мы видим зарождение большого рынка.

Основная область применения подводного IoT сегодня — в научных исследованиях шельфов морей и океанов, а также — ограниченно — в глубоководных исследованиях. В будущем технологии будут применять для промышленной добычи в глубоководных зонах, отмечают эксперты.

Система подводного интернета вещей (IoT) позволяет получать данные с приборов-сенсоров и управляемых аппаратов, которые используют:

  • для осмотра объектов, находящихся на глубине,
  • для поиска потенциально опасных предметов.

В России систему разрабатывает «Лаборатория подводной связи и навигации» (ЛПСН), участник рынка «Маринет» НТИ. Объем экспорта в 2020 г. составил $137 600, в 2019 г. он был около $82 500.
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology.../2021/06/25/875631-internet-veschei

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Маринет, НТИ, IoT, Интернет вещей, Подводный мир
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