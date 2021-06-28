Российский подводный интернет вещей всплыл на внешних рынках

Российский подводный IoT © cdn5.vedomosti.ru

За последний год российские комплексы подводного интернета вещей были поставлены в США, Великобританию, Норвегию, Испанию и Швейцарию, рассказали «Ведомостям» в НТИ. Пока речь идет о скромных объемах — $137 600 за прошлый год, так как сфера применения таких технологий ограничена научной средой. Но на деле мы видим зарождение большого рынка.

Основная область применения подводного IoT сегодня — в научных исследованиях шельфов морей и океанов, а также — ограниченно — в глубоководных исследованиях. В будущем технологии будут применять для промышленной добычи в глубоководных зонах, отмечают эксперты.

Система подводного интернета вещей (IoT) позволяет получать данные с приборов-сенсоров и управляемых аппаратов, которые используют:

для осмотра объектов, находящихся на глубине,

для поиска потенциально опасных предметов.

В России систему разрабатывает «Лаборатория подводной связи и навигации» (ЛПСН), участник рынка «Маринет» НТИ. Объем экспорта в 2020 г. составил $137 600, в 2019 г. он был около $82 500.