Конная амуниция SHM © shm-shop.ru

Сегодня продукция компании — это более 300 моделей вальтрапов, попон, бинтов, вспомогательного снаряжения. Всю продукцию, разную по стилю и дизайну, объединяет высокое качество. Именно качество предлагаемого ассортимента и максимальная степень партнерской ответственности делают сотрудничество с компанией выгодным и удобным. С первого дня существования мы сделали ставку на высокий технический уровень.

Более 20 инновационных швейных, вязальных, вышивальных машин

Наши производственные мощности обеспечивают крупное производство изделий для конного спорта (до 300 вальтрапов) и других изделий ежемесячно

Попоны для лошадей SHM © shm-shop.ru

Швейные машины ведущих японских производителей

Пройдя процедуру тестирования, наши вальтрапы не деформируются, не выцветают и не линяют после стирки

Вальтрапы для лошадей SHM © shm-shop.ru

Отдел контроля качества и упаковки проверяет каждый шов на изделиях

Продукция поставляется конечному потребителю в красивой, презентабельной упаковке, высокой плотности

Вальтрапы европейского уровня

Качественное оборудование позволяет применять все передовые технологии пошива. Для изготовления конного снаряжения выбирается лучшее сырье от мировых производителей: хлопок, ЭКО-Тек, флис, шерсть, джут и другие современные материалы