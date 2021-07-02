На Выборгском судостроительном заводе заложили научно-исследовательское судно

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1 июля на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки научно-исследовательского судна. Судно будет построено для нужд Российской академии наук (РАН).

В церемонии приняли участие: заместитель министра науки и высшего образования — Медведев Алексей Михайлович, член-корреспондент РАН — Лобанов Константин Валентинович, дочь Николая Павловича Лавёрова — Лавёрова Татьяна Николаевна и руководство верфи.

Гостей приветствовал генеральный директор Выборгского судостроительного завода — Соловьёв Александр Сергеевич: «Сегодня мы осуществляем закладку научно-исследовательского судна, которое будет гордо носить имя Николая Павловича Лавёрова, отдавшего все свои силы служению стране и науке. Мне посчастливилось быть лично представленным уважаемому Николаю Павловичу, человеку, полностью посвятившему свою жизнь изучению сложнейших отраслей науки, человеку, который был не только выдающимся ученым, но и ярким политическим деятелем. Он остался в моей памяти как энергичный, жизнелюбивый, ответственный и чуткий руководитель, пользовавшийся уважением у своих коллег и подчиненных. От имени руководства верфи благодарим нашего Заказчика за оказанное доверие, и сделаем все возможное для того что бы с честью оправдать ожидания и требования к строительству этого судна». Медведев Алексей Михайлович отметил историческую важность этого события для российской науки и пожелал успешной реализации данного проекта.

Научно-исследовательское судно будет построено для проведения научных исследований в Мировом океане

Справка: Лавёров Николай Павлович (12.01.1930 — 27.11.2016) — академик РАН, признанный лидер советских и российских ученых в области геологии, геохимии урана, поисков, разведки и освоения полезных ископаемых, много сделавший для создания мощной минерально-сырьевой базы в нашей стране. Значительное место в его исследованиях занимают также проблемы энергетики, радиоэкологии, Мирового океана и Арктики, космический мониторинг катастрофических природных процессов.