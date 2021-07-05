Первые бульдозеры с дистанционным управлением начали производить на заводе в Челябинской области

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ-Уралтрак, в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в «Ростех») запустил производство первых в России компактных тракторов с электромеханической трансмиссией и дистанционным управлением. Машины будут поставлять на российский рынок, а в перспективе — на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщил ТАСС главный конструктор предприятия Денис Шмелев.

«Это первый вышедший буквально на днях в серийное производство трактор 10-го класса тяги, где применена электромеханическая трансмиссия. Это новинка не только для нашего предприятия, но для России в целом. В мире конкуренцию в данном случае для ЧТЗ составляет только одна компания, которая называется Caterpillar. До недавнего момента установить электромеханическую трансмиссию в трактор 10-го класса тяги в принципе не представлялось возможным», — сказал собеседник агентства.

Электромеханическая трансмиссия — очень большое по размерам оборудование. За счет новых технических решений ЧТЗ смог его уместить в корпусе стандартного бульдозера 10-го тягового класса.

По словам конструктора, опытно-промышленную партию планируется реализовать в различных регионах Российской Федерации. В дальнейшем география поставок будет расширяться, в том числе на страны ближнего зарубежья, а в перспективе и на страны дальнего зарубежья. «После прохождения подконтрольной эксплуатации опытно-промышленной партии бульдозеров появится четкое понимание доли рынка, которую эта продукция сможет занять», — отметил Шмелев.

На заводе уточнили, новый трактор за счет электромеханической трансмиссии отличается экономичным расходом дизельного топлива: двигатель внутреннего сгорания постоянно работает в оптимальном режиме, так как используется лишь для выработки электричества, питающего тяговые электромоторы. Машина управляется джойстиками, а также с пульта дистанционно (это повышает производительность, точность, уровень автоматизации, облегчает условия труда оператора).

По словам Шмелева, новый бульдозер в своем тяговом классе универсален. Его можно использовать там, где водителю обычного трактора, не оборудованного дистанционным управлением, приходится работать в опасных условиях, например, в зоне военных действий, в местах тушения лесных пожаров, при ликвидации последствий различных катастроф, для перемещения грузов по зимникам. Вместе с тем новинка может, как и обычный бульдозер, работать в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, горнорудной, нефтегазовой, нефтяной отраслях и т. д.

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