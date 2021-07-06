Компания Estima запустила новую линию производства керамогранита в Подмосковье

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28 мая компания Estima завершила масштабную модернизацию производственных мощностей на «Ногинском Комбинате Строительных Изделий» и запустила новую линию производства плитки больших форматов (80 на 80 см и 80 на 160 см).

В середине 2020 года Фонд развития промышленности предоставил компании льготный заём в размере 271 млн рублей на модернизацию производственных мощностей и запуск производства новых XXL форматов керамогранита с максимальным размером 80 на 160 см.

Общий бюджет проекта превысил 600 млн рублей.

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Привлечённые средства пошли на замену практически всей производственной линии — сверхмощного восьмитонного гидравлического пресса для производства плитки больших форматов, цифровой машины для декорирования плитки и производства панно из крупноразмерных плиток, установку современной роботизированной системы глазурования с технологией умного производства 4.0., а также модернизацию и автоматизацию линий сортировки и упаковки. Внедрение системы автоматизации позволит компании получить поистине огромное преимущество перед конкурентами. Умное производство поможет повысить эффективность всего процесса глазурования и устранить «человеческий фактор». Производственное оборудование сможет само вносить корректировки в технологический процесс, что позволит увеличить гибкость процессов, снизить себестоимость продукции на 10%, а также сократить на 20% сроки выпуска новых изделий.

Проведение модернизации позволит не только повысить производительность труда и модернизировать производственные мощности, но и полностью удовлетворить запросы конечного потребителя благодаря широкому ассортименту отечественной продукции первоклассного качества и привлекательной ценовой политике.

«20 лет назад именно на этом заводе НКСИ появился первый отечественный керамогранит. Сегодня, во время кризиса, нам удалось не только нарастить производственные мощности, но и запустить новое серийное производство широкоформатного керамического гранита. За 20 лет своего существования на рынке, компания Estima смогла не только удержаться на плаву и выжить в условиях жесткой конкуренции, но и неоднократно подтвердить репутацию успешного, надежного и профессионального производителя высококачественных отделочных материалов. — резюмировал Алексей Соломатин директор производственного комплекса завода НКСИ.

Компания Estima уже сейчас выпустила на российский рынок первую линейку широкоформатного керамогранита. Новинкой бренда стала коллекция XXL в самых актуальных на сегодняшний день размерах — 80×80 и 80×160. В ближайшее время в линейку будут добавлены размеры 80×180см, 120×120 см, 20×160см и 20×180.Керамогранит успешно конкурирует с другими видами напольных и облицовочных покрытий, поэтому на него существует стабильный спрос как со стороны населения, так и в сегменте промышленного и коммерческого строительства.

Компания Estima, признанный отечественный лидер по производству керамогранита, основана в 2001 году. Компания обладает двумя собственными производственными комплексами в России с общей мощностью свыше 15 миллионов квадратных метров плитки в год и осуществляет экспорт своей продукции более чем в 60 стран мира с помощью своих 3-х основных офисов: Rubiera (Италия), Fullerton California (США) и Москва (Россия). В 2019 году компания выпустила премиальную линейку TM Ametis by Estima, которая соответствует самым передовым технологическим разработкам, позволяющим достичь максимально натурального воспроизведения рисунка на плитке.

На сегодняшний день ассортиментный ряд компании Estima насчитывает более 50 коллекций различных дизайнов, поверхностей и размеров, а также разнообразные декоративные и специальные изделия к ним.