Ход строительства Северо-Восточной хорды в Москве

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Северо-Восточная хорда (первоначальное название Северная рокада) — строящаяся в Москве бессветофорная магистральная улица общегородского (регионального) значения первого класса с непрерывным режимом движения. После завершения 29-километровая хорда продолжит магистраль Москва — Санкт-Петербург, пройдёт с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль малого кольца Московской железной дороги и Казанско-Рязанского направления Московской железной дороги до развязки МКАД на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы, связывая наиболее густонаселённые районы САО и ЮВАО. Частью хорды станет единственный построенный участок Четвёртого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе. Ожидается, что строительство разгрузит МКАД на 20—25%, перераспределит транспортные потоки Третьего транспортного кольца, Щёлковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов.

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