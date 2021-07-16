Очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны
Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом свидетельствует инфографика, размещенная в газете «Красная звезда», являющейся официальным печатным органом военного ведомства.
Всего в этом году ВКС РФ должны получить пять военно-транспортных Ил-76МД-90А.
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