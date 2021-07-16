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Армия и Флот

Очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны

 © redstar.ru

Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом свидетельствует инфографика, размещенная в газете «Красная звезда», являющейся официальным печатным органом военного ведомства.

 © redstar.ru

Всего в этом году ВКС РФ должны получить пять военно-транспортных Ил-76МД-90А.
Источник: http://redstar.ru/vooruzhyonnye-sil...ssijskoj-federatsii-za-nedelyu-151/

Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК
  • 203580028_vkontakte 203580028_vkontakte
    16.07.2116:04:26

    Для огромной страны военно-траспортная авиация это верное решение. Армия таким образом становиться мобильной. Быстрая переброска войск для огромной страны очень важно.

    #1236081
  • 203580028_vkontakte 203580028_vkontakte
    16.07.2116:14:41

    Юнармия уже 835.000 ч.

    #1236082
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