Испытания нового поколения труб класса прочности К65 с высокой деформационной способностью

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Финальный этап испытаний труб большого диаметра состоялся на опытном полигоне «Газпром Трансгаз Екатеринбург» в г. Копейске Челябинской области.

Новый вид трубной продукции разработан в рамках реализации Программы научно-технического сотрудничества «Северстали» и «Газпрома».

Трубы были предварительно сварены в 200-метровую плеть, имитирующую реальный газопровод. Впервые в истории проведения полигонных испытаний заряд стандартной массы не справился с задачей.Разрушение плети произошло только при увеличении мощности заряда в полтора раза. Магистральная трещина остановилась на расстоянии 4,4 метра от места взрыва. Это лучший результат с 2008 года, когда состоялись первые в России полигонные испытания труб.

Новое поколение труб с высокой деформационной способностью будут оптимальным решением при строительстве новых газопроводов, в том числе особо ответственных участков.