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Испытания нового поколения труб класса прочности К65 с высокой деформационной способностью

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IIRigapp4aA

Финальный этап испытаний труб большого диаметра состоялся на опытном полигоне «Газпром Трансгаз Екатеринбург» в г. Копейске Челябинской области.

Новый вид трубной продукции разработан в рамках реализации Программы научно-технического сотрудничества «Северстали» и «Газпрома».

Трубы были предварительно сварены в 200-метровую плеть, имитирующую реальный газопровод. Впервые в истории проведения полигонных испытаний заряд стандартной массы не справился с задачей.Разрушение плети произошло только при увеличении мощности заряда в полтора раза. Магистральная трещина остановилась на расстоянии 4,4 метра от места взрыва. Это лучший результат с 2008 года, когда состоялись первые в России полигонные испытания труб.

Новое поколение труб с высокой деформационной способностью будут оптимальным решением при строительстве новых газопроводов, в том числе особо ответственных участков.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IIRigapp4aA&t=3s

Челябинская область, Газпром, Северсталь, металлургия, новая продукция
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