Двухсистемная десятивагонная «Ласточка» получила сертификат соответствия

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Завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) на новый продукт — двухсистемный электропоезд «Ласточка» ЭС1П в 10-вагонном исполнении. Документ будет действовать в течение пяти лет.

Сертификационные и приемочные испытания десятивагонного электропоезда ЭС1П № 024 длились три месяца и прошли успешно. Проверка работы электрооборудования, систем управления поезда, кондиционирования вагонов проходила на территории завода-производителя, ходовые испытания проводились на путях общего пользования Свердловской железной дороги. В ходе испытаний были подтверждены соответствие комплектации поезда техническому заданию заказчика, а также целесообразность внесенных в конструкцию изменений.

Новая версия скоростного электропоезда «Ласточка» создана на заводе в текущем году. Состав спроектирован на базе поезда ЭС1П, предназначенного для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 км по путям, электрифицированным как постоянным, так и переменным током. Поезд разрабатывался с учетом опыта эксплуатации «Ласточек» предыдущих поколений на одном из самых популярных пассажирских маршрутов Москва — Нижний Новгород.

«Для увеличения длины поезда до 10 вагонов наши специалисты внесли в конструкцию и систему управления поездом ряд изменений. Включение промежуточных моторных вагонов в центре состава позволяет перевозчику отказаться от сцепки двух пятивагонных „Ласточек“, которая практикуется на наиболее загруженных межрегиональных маршрутах. Теперь пассажиры и поездная бригада смогут свободно перемещаться по всей длине состава из одного вагона в другой» — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

В 10-вагонном электропоезде ЭС1П впервые применен новый тип сидений как в бизнес-классе, так и в классе «турист». Теперь у кресел можно менять не только положение подушки сидения, но и угол наклона спинки, что создает повышенный комфорт при длительных путешествиях. Все сидения оборудованы розетками и USB-портами. В новой «Ласточке» 727 мест, в том числе два для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров в межрегиональных поездках в составе предусмотрено 11 туалетных кабинок.

Составы ЭС1П повышенной длины и комфортности востребованы на сети РЖД — до конца текущего года на заводе будет изготовлено семь «Ласточек» нового формата, которые заменят сцепленные электропоезда на популярных у пассажиров маршрутах.