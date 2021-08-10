Уралвагонзавод поставил в армию партию танков Т-90М «Прорыв»

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Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех в рамках государственного оборонного заказа поставил в войска новые и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки. О выполнении гособоронзаказа министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Танк Т-90М — самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособлена к условиям современного боя. Модернизация танка до уровня Т-90М потребовала глубокой переработки конструкции боевой машины. Так, на Т-90М полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту, увеличить внутренний забронированный объем, разместить вновь вводимое оборудование и сделать условия работы экипажа комфортнее. Кроме того, появление новой башни позволило перераспределить боеукладку, что значительно повысило живучесть экипажа. Специалисты предприятия провели также глубокую модернизацию силовой и трансмиссионной установок, ходовой части и значительно усовершенствовали бронестойкость машины.

Чтобы повысить точность огня и сократить время подготовки к стрельбе, специалисты установили современный панорамный прицел командира и автоматизированную систему управления огнем. Командир танка независимо от положения башни может вести круговой обзор, поиск, распознавание и захват целей, передавать данные наводчику с автоматическим вводом всех поправок. После получения целеуказания наводчику-оператору остается только нажать кнопку для совершения выстрела.

Благодаря современным средствам связи танки могут работать в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак, обеспечивающий танку высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и большой запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах.

«Каждый танк проходит приемосдаточные испытания, при которых офицер военного представительства лично проверяет все системы с рабочих мест механика-водителя, наводчика-оператора и командира. Выпускаемое изделие должно соответствовать всем требованиям технических условий и конструкторской документации, а также условиям государственного контракта», — подчеркнул начальник группы 47-го военного представительства, аккредитованного на Уралвагонзаводе, Сергей Киселев.

«Благодаря новому двигателю машина быстрее разгоняется и имеет лучшую управляемость. За рычагами Т-90М чувствуешь себя очень уверенно! Улучшены условия и у наводчика с командиром. Современная боевая техника насыщена электроникой, что значительно повышает точность и эффективность боевых машин», — поделился водитель-испытатель сборочного цеха Уралвагонзавода Александр Гизатуллин.