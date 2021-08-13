Станки Иж 250ИТВМ получили статус российского изделия

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Легендарный станок ИЖ 250ИТВМ от Концерна «Калашников» получил статус российского изделия (ПП № 719).

Такое заключение Минпромторг выдает для товаров, которые сделаны в России и состоят по большей части из российских комплектующих.

Статус российского изделия позволит станку участвовать в программах господдержки, получать преимущества при госзакупках. Станки серии 250ИТВМ — это «рабочие лошадки» на приборо- и машиностроительных производствах, в учебных центрах. Они просты и удобны в работе, соответствуют классу точности В (по ГОСТ 8-82).

Новые станки серии 250 ИТВМ производства АО «Концерн «Калашников» имеют ряд преимуществ:

высокое качество материалов и комплектующих, гарантия стабильности класса точности;

гарантия 24 месяца.

Области применения

Станки серии 250 ИТВМ являются универсальным оборудованием и обладают классом точности В (по ГОСТ 8-82), поэтому они идеально подходят для широкого перечня прецизионных работ.

В модельном ряду есть станки с оперативной системой управления (ОСУ) и устройством цифровой индикации (УЦИ) под разные задачи производства.

Модификации

250 ИТВМ.01 — базовая модификация станка.

250 ИТВМ.Ф1 — станки данной модели оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ). УЦИ позволяет определить местоположение резца в процессе обработки детали. Начало обработки совмещается с 0 на табло УЦИ.

250 ИТВМ.Ф2 — станки данной модели оснащены оперативной системой управления (ОСУ). ОСУ обеспечивает:

Обработку в ручном режиме с заданием на ОСУ подачи, оборотов, величины перемещения.

Возможность задания обработки детали при помощи понятного диалогового режима интерфейса с графическим представлением данных.

Обработку детали в автоматическом режиме.

Возможность хранения в памяти готовых циклов обработок.

Все станки серии 250 ИТВМ возможны к изготовлению с увеличенным расстоянием между центрами, которое составляет 750 мм (модификации 250 ИТВМ.03, 250 ИТВМ.Ф1-03, 250 ИТВМ.Ф2-03).

Сегодня «Калашников» — единственный официальный производитель станков ИЖ 250ИТВМ на территории России.

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