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Производство

Станки Иж 250ИТВМ получили статус российского изделия

 © kalashnikovgroup.ru

Легендарный станок ИЖ 250ИТВМ от Концерна «Калашников» получил статус российского изделия (ПП № 719).

Такое заключение Минпромторг выдает для товаров, которые сделаны в России и состоят по большей части из российских комплектующих.

Статус российского изделия позволит станку участвовать в программах господдержки, получать преимущества при госзакупках. Станки серии 250ИТВМ — это «рабочие лошадки» на приборо- и машиностроительных производствах, в учебных центрах. Они просты и удобны в работе, соответствуют классу точности В (по ГОСТ 8-82).

Новые станки серии 250 ИТВМ производства АО «Концерн «Калашников» имеют ряд преимуществ:

  • высокое качество материалов и комплектующих, гарантия стабильности класса точности;
  • гарантия 24 месяца.

Области применения

Станки серии 250 ИТВМ являются универсальным оборудованием и обладают классом точности В (по ГОСТ 8-82), поэтому они идеально подходят для широкого перечня прецизионных работ.

В модельном ряду есть станки с оперативной системой управления (ОСУ) и устройством цифровой индикации (УЦИ) под разные задачи производства.

Модификации

250 ИТВМ.01 — базовая модификация станка.

250 ИТВМ.Ф1 — станки данной модели оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ). УЦИ позволяет определить местоположение резца в процессе обработки детали. Начало обработки совмещается с 0 на табло УЦИ.

250 ИТВМ.Ф2 — станки данной модели оснащены оперативной системой управления (ОСУ). ОСУ обеспечивает:

  • Обработку в ручном режиме с заданием на ОСУ подачи, оборотов, величины перемещения.
  • Возможность задания обработки детали при помощи понятного диалогового режима интерфейса с графическим представлением данных.
  • Обработку детали в автоматическом режиме.
  • Возможность хранения в памяти готовых циклов обработок.

Все станки серии 250 ИТВМ возможны к изготовлению с увеличенным расстоянием между центрами, которое составляет 750 мм (модификации 250 ИТВМ.03, 250 ИТВМ.Ф1-03, 250 ИТВМ.Ф2-03).

Сегодня «Калашников» — единственный официальный производитель станков ИЖ 250ИТВМ на территории России.

https://kalashn...-stanki-250itvm

Источник: https://kalashnikovgroup.ru/press-c...oluchil_status_rossiyskogo_izdeliya

Производство, Ижевск, Калашников
  • Нет аватара Mihas589
    13.08.2121:28:07

    мда…может уже пора прекращать выпускать всякое барахло разработки 40 летней давности? у нас эти станки стоят конца 60-х годов выпуска — с прогресс идет вовсю, а на ИЖМАШе 250-е ИЖаки выпускают, вот это повод гордиться! хоть бы какую ЧПУ систему что ли приладили к нему или точность изготовления повысили бы что ли! обороты шпинделя увеличили, а то как были 2500, так и остались! Шаублин еще в 80-х годах 125-й станок делал, ИЖ ему в подметки,что тогда, что сейчас не годится!

    Отредактировано: Mihas589~21:52 13.08.21
    #1237687
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.08.2122:34:14

      Не согласен.

      Сейчас выпускают то, что берёт Заказчик. Значит, Заказчику нужны такие станки. Выбор ведь огромный.

      #1237692
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