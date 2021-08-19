Экспорт молока и молочной продукции вырос на 59%

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С начала года по 8 августа экспорт молока и молочной продукции из России составил 122,5 тыс. т, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за границу было отправлено 77 тыс. т, сообщил Россельхознадзор. Основными импортерами этих товаров стали Украина (31,6 тыс. т), Казахстан (28,8 тыс. т), Азербайджан (15,7 тыс. т), Белоруссия (10,9 тыс. т), Узбекистан (3,8 тыс. т).

Драйвером роста стала молочная сыворотка, экспорт которой вырос с 1,9 тыс. т до 8,9 тыс. т. Также в 2,4 раза увеличились поставки мороженого — с 5,8 тыс. т до 14 тыс. т. Вывоз пахты, йогурта, кефира прибавил 74% — с 26,8 тыс. т до 46,6 тыс. т. Экспорт творога составил 1,65 тыс. т, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года (962 т). Отправки за рубеж сливочного масла увеличились на 37% — с 1,85 тыс. т до 2,54 тыс. т, молока и несгущенных сливок — на 28% с 18,4 тыс. т до 23,7 тыс. т.

В то же время импорт молока и молочной продукции в Россию снизился, отмечает Россельхознадзор. С начала года по 8 августа ввоз этой категории товаров составил 537,8 тыс. т, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020-го (633,7 тыс. т). Россия снизила закупки молока и несгущенных сливок на 31% — со 179,8 тыс. т до 123,6 тыс. т. Уменьшились поставки молочной сыворотки: с 36,1 тыс. т до 28,4 тыс. т (минус 21%). Импорт сливочного масла упал на 3% — с 81,3 тыс. т до 78,9 тыс. т.

По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, высокая динамика вывоза прогнозировалась еще в конце прошлого года: уже тогда отмечалось, что российские экспортеры «набирают силы». По его словам, молочная сыворотка действительно была драйвером роста в связи с довольно благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке в первом полугодии 2021-го. Российская сыворотка в это время была довольно востребована, и перед экспортерами, скорее, стояла задача сформировать достаточные объемы для поставок. Сейчас ситуация уже скорректировалась, но тем не менее по итогам года можно прогнозировать динамику не хуже прошлого, когда объемы экспорта сыворотки увеличились более чем в три раза.

«Рост поставок мороженого — это эволюционное развитие, его экспорт стабильно каждый год показывает рекорд. В этом году российские компании, скорее всего, также вывезут значительные объемы мороженого, о чем говорит первое полугодие — результаты экспорта показывают, что отгрузки идут по графику», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.

Говоря про экспорт молочной продукции, нужно разделить его на два направления: СНГ и страны дальнего зарубежья, продолжает он. На первом рынке российские производители достаточно сильны в цельномолочной продукции, твороге, йогурте и т. д. , планомерно наращивают свою долю на рынке. Кроме того, в их пользу складывается ситуация с Белоруссией, которая перенаправляет свою экспортную деятельность в сторону третьих стран, тем самым ослабляя позиции на рынках СНГ, чем наши компании успешно пользуются.

«За пределами СНГ основными драйверами являются сыворотка и мороженое, потому что поставлять туда сыры, масло, сухое молоко у нас пока получается не очень хорошо, поскольку производителям достаточно внутреннего российского рынка, — говорит Груздев. — Например, по мороженому в прошлом году США стали нашим вторым по объемам экспортным рынком после Казахстана. Возможности поставок fresh-категорий на большие расстояния ограничены сроками годности, но тем не менее компаниям удается экспортировать свою продукцию, например в Китай».

Кроме того, в последние годы Россельхознадзор набрал хорошие темпы работы по открытию новых рынков: почти каждый месяц для российской молочной продукции открываются новые страны. В частности, в первом полугодии были согласованы правила поставок в Сингапур, Египет, Корею, Вьетнам и ряд стран Африки, заключил Груздев.

Ранее гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказывал, что в 2020 году объем экспорта молочной продукции в денежном выражении вырос на 12%, в натуральном — на 20%. В первом полугодии 2021-го рост в денежном и натуральном выражении превысил 20%. «Сейчас мы экспортируем молочную продукцию примерно на $400 млн. Для нас это хорошая цифра, которая составляет 4-5% от объемов производства внутри [страны]", — говорил он в ходе выставки «Всероссийский день поля — 2021». По мнению Белова, мировой рынок молочной продукции один из самых емких и составляет $40 млрд, он растет достаточно высокими темпами — в среднем на 2-3% в год. И вряд ли эти темпы в ближайшие годы будут снижаться, а рост, прежде всего, будет обеспечиваться за счет Средней Азии, Ближнего Востока, Африки и др.

В августе крупные компании также сообщали о росте экспортных поставок. Так, лидер по производству сырого молока, «ЭкоНива», в январе-июне увеличила экспорт ультрапастеризованного молока в шесть раз как в натуральном, так и денежном выражении, если сравнивать со вторым полугодием 2020-го. Основным покупателем продукции компании остается Китай. «Молвест» (один из лидеров переработки) в первом полугодии также нарастил экспортные поставки. На сайте группы сообщается, что вывоз вырос в четыре раза и составил 610 т. В начале этого года «Молвест» начал экспорт пермеата в Китай, осенью прошлого года компания — поставки цельномолочной продукции в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Узбекистан. Сейчас группа ведет переговоры по поставкам цельномолочной продукции с Сингапуром, Японией и ОАЭ. «Комос Групп» ранее сообщила об отгрузке со своего завода «Сарапул-молоко» уже третьей партии ультрапастеризованного молока и сливок под брендом «Село Зеленое» в США. В начале августа это предприятие, а также Казанский молочный комбинат группы вошли в реестр экспортеров в Сингапур, сейчас обсуждаются даты поставки пилотной партии продукции. В июле агрохолдинг сообщал об отгрузке в Китай второй партии молочной сыворотки с завода «Глазов-молоко».