King’s Bounty II (Королевская награда 2) и уверенная поступь русских игроделов

Русский игропром продолжает возрождаться. От хитов последних лет Pathfinder: Kingmaker и Snowrunner к недавней превосходной Чёрной книге (Black book). На сей раз действительно произошло возрождение — легендарная серия игр King’s Bounty (в серию входили части «Легенда о рыцаре», «Принцесса в доспехах», «Перекрёстки миров», «Воин севера» и «Тёмная сторона», а также мобильно-соцсетевая King’s Bounty: Legions) получила номерное продолжение King’s Bounty II (Королевская награда 2).

Вообще игра King`s Bounty изначально в 1990 году была создана американской компанией. В дальнейшем игра не получила прямого продолжения, но идейно переродилась в серию Heroes of Might and Magic (кстати, интересный факт, что знаменитую пятую часть «Героев» также выпускала русская компания). А King`s Bounty забылась на долгие годы, пока компания-правообладатель не разорилась и русское издательство 1С не выкупила права.

В России жанр стратегических игр давно стал «народным», в тех же Героев играли и молодые, и взрослые люди, потому покупка бренда обернулась успехом. Первая часть обновлённой серии, «Легенда о рыцаре», снискала громадный успех, причём и за рубежом тоже. Игровые издания нахваливали переродившуюся серию, вышло множество дополнений, но последние разрабатывались уже иной студией, к этому времени русская игровая индустрия уже впадала в спячку.

Новая номерная часть анонсировалась в 2019 как гром среди ясного неба — про серию уже успели подзабыть, никто не ждал её, да и русскую игровую индустрию уже успели похоронить. Игра сразу вызвала ожесточённые споры, стилистка стала менее сказочной, стратегический игровой процесс был изменён на ролевой при сохранении тактических боёв. К тактике вопросов не возникал — это была всё та же King`s Bounty, которую любили и знали, даже более глубокий. Новые же элементы многих пугали, но, как оказалось, зря.

Тактические сражения вышли на загляденье, уникальные карты боёв с реально влияющим на ход битвы ландшафтом, нелинейный сюжет, который сохраняет реиграбельность не только в стратегии, но и в повествовательной части, стильная графика радует глаз, а режим от третьего лица позволил расширить аудиторию игры на консоли. И всё это сделано русскими разработчиками в уже похоронённой отечественной индустрии одиночных игр! Да, в игре присутствуют шороховатости, баланс спорный, но это не портит ощущение цельности и завершённости проекта.

Русский игропром восстал из пепла. Он может себе позволить выстреливать несколькими качественными проектами в один, выпускать игры в различных жанрах, быть интересен как соотечественникам, так и аудитории в иных странах. А ведь впереди ещё множество громких проектов!