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King’s Bounty II (Королевская награда 2) и уверенная поступь русских игроделов

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xxUzVbDKTiw

Русский игропром продолжает возрождаться. От хитов последних лет Pathfinder: Kingmaker и Snowrunner к недавней превосходной Чёрной книге (Black book). На сей раз действительно произошло возрождение — легендарная серия игр King’s Bounty (в серию входили части «Легенда о рыцаре», «Принцесса в доспехах», «Перекрёстки миров», «Воин севера» и «Тёмная сторона», а также мобильно-соцсетевая King’s Bounty: Legions) получила номерное продолжение King’s Bounty II (Королевская награда 2).

Вообще игра King`s Bounty изначально в 1990 году была создана американской компанией. В дальнейшем игра не получила прямого продолжения, но идейно переродилась в серию Heroes of Might and Magic (кстати, интересный факт, что знаменитую пятую часть «Героев» также выпускала русская компания). А King`s Bounty забылась на долгие годы, пока компания-правообладатель не разорилась и русское издательство 1С не выкупила права.

В России жанр стратегических игр давно стал «народным», в тех же Героев играли и молодые, и взрослые люди, потому покупка бренда обернулась успехом. Первая часть обновлённой серии, «Легенда о рыцаре», снискала громадный успех, причём и за рубежом тоже. Игровые издания нахваливали переродившуюся серию, вышло множество дополнений, но последние разрабатывались уже иной студией, к этому времени русская игровая индустрия уже впадала в спячку.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YNpklUzf1oU

Новая номерная часть анонсировалась в 2019 как гром среди ясного неба — про серию уже успели подзабыть, никто не ждал её, да и русскую игровую индустрию уже успели похоронить. Игра сразу вызвала ожесточённые споры, стилистка стала менее сказочной, стратегический игровой процесс был изменён на ролевой при сохранении тактических боёв. К тактике вопросов не возникал — это была всё та же King`s Bounty, которую любили и знали, даже более глубокий. Новые же элементы многих пугали, но, как оказалось, зря.

Тактические сражения вышли на загляденье, уникальные карты боёв с реально влияющим на ход битвы ландшафтом, нелинейный сюжет, который сохраняет реиграбельность не только в стратегии, но и в повествовательной части, стильная графика радует глаз, а режим от третьего лица позволил расширить аудиторию игры на консоли. И всё это сделано русскими разработчиками в уже похоронённой отечественной индустрии одиночных игр! Да, в игре присутствуют шороховатости, баланс спорный, но это не портит ощущение цельности и завершённости проекта.

Русский игропром восстал из пепла. Он может себе позволить выстреливать несколькими качественными проектами в один, выпускать игры в различных жанрах, быть интересен как соотечественникам, так и аудитории в иных странах. А ведь впереди ещё множество громких проектов!

игры, игропром, IT, культура
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    24.08.2110:41:34

    Игра, как таковая, может быть неплохой. Но она не должна называться Кингс Баунти, ведь по механике это новая версия совсем другой серии игр.

    #1238241
    • user78 user78
      24.08.2121:47:36

      d-rs,

      В обзорах игроки, которые очень любили предыдущую King’s Bounty, в восторге от новой игры серии, и именно потому что по механикам всё отлично и чувствуется преемственность (пусть и со значительными изменениями):

      Кто бы мог подумать, что российская игра с не самым большим бюджетом станет одной из лучших пошаговых тактик за последние пять лет, наравне с XCOM 2 и Battle Brothers.

      Корневая суть King’s Bounty II не надоедает и за полсотни часов. Наоборот — чем дольше гостишь в Нострии, тем больше хочется пробовать новое, проходить игру всеми классами, экспериментировать с ролевой системой и идеалами, и, конечно, жадно исследовать все тактические возможности и нюансы. Возвращение серии определённо удалось!

      https://3dnews....ounty-ii-review

      https://www.gam...-kings-bounty-2

      Ну, а то, что следующая игра отличается от предыдущих игр серии — это скорее норма в геймдеве, так как разработчикам часто не хочется жевать как жвачку одну и ту же механику, хочется добавить что-то новое. Например, Diablo -> Diablo II -> Diablo III, HoMM3 -> HoMM4 -> HoMM5 и т. д.

      В любом случае игра получилась очень качественной, красивой, приятной, думаю будут хорошие продажи после пары патчей. Не ААА, конечно, но между АА и А, для Steam Deck будет оптимально.

      Вообще, российский геймдев неплохо развивается в последнее время: Atomic Heart, King’s Bounty II, Breathedge, Pathfinder: Kingmaker/Wrath of The Righteous, Ash of Gods: Redemption, Iratus: Lord of the Dead, Loop Hero, Атом РПГ/Трудоград, Чёрная книга, The Day Before, Encased, Spark in the Dark, ILL, Русская рыбалка 4, Побег из Таркова, Crossout, War Thunder, Ил-2 Штурмовик: Великие сражения, DCS World 2.7 и многие другие.

      Ну и конечно нужно упомянуть очень мощный и современный игровой 3d-движок Unigine (актуальная версия 2.14.1.1), который заткнет за пояс большинство иностранных движков и постепенно приближается к лидеру рынка — Unreal Engine.

      https://develop...for-unigine-2x/

      Отредактировано: user78~22:35 24.08.21
      #1238306
  • CryNet CryNet
    24.08.2123:50:22

    Русские игроделы и не такое могут.    

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bdXzFYgl4x4

    #1238313
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