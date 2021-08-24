«Армия-2021»: Искусственный интеллект на службе питания военнослужащих

© cbsmedia.ru

Военнослужащие смогут получать более качественное питание, а руководство — отслеживать организацию процесса на каждом этапе благодаря цифровым технологиям. Для этого необходимо интегрировать программную платформу, управляющую организацией питания, в уже существующую автоматизированную систему идентификации и учета военнослужащих «Паспорт».

Это совместный проект российских компаний «Смарт Мил Сервис» (разработчик автоматизирующей питание платформы) и «НПО Ангстрем» (разработчик «Паспорта»). Цифровое решение представлено на стенде «НПО Ангстрем» на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Автоматизация процессов и внедрение систем искусственного интеллекта в организацию питания российских военнослужащих позволит не просто контролировать поступление и расход продуктов на складе в результате его цифровизации. Благодаря внедрению системы распознавания лиц будет фиксироваться, какие именно блюда и в каком количестве получил каждый военнослужащий, соблюдаются ли нормы питания. Что в итоге положительно скажется и на качестве питания российских военнослужащих, и на эффективности расходования государственных средств.