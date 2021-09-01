Военные делегации 10 стран заинтересовались покупкой российских систем связи «Азарт»

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Переговоры с делегациями 10 стран состоялись на стенде АО «НПО Ангстрем» в ходе недавно завершившегося Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Иностранцев интересовали выпускаемые российским производителем системы связи «Азарт», в том числе экспортный вариант портативной радиостанции Р-187-П1Е и возимой радиостанции Р-187ВЕ.

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Среди желающих ознакомиться с характеристиками радиостанций и условиями их приобретения были как наши союзники по ОДКБ из Армении и Белоруссии, так и представители военных ведомств стран Африки, Азии и Латинской Америки: Мьянмы, Судана, Уганды, Ирана, Кубы, Мали, Пакистана, Буркина-Фасо.

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Особенно конструктивными выдались переговоры с делегациями Мьянмы, Армении и Кубы. Делегация Мьянмы была наиболее представительной по составу и уровню участников переговоров. Кубинскую делегацию возглавляла военный атташе Моника Милиан Гомес, имеющая опыт модернизации и организации систем связи.

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Применяемая в радиостанциях «Азарт» SDR-платформа обеспечивает бесшовную сквозную совместимость с радиостанциями предыдущих поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду исключает возможность технического подавления связи удаленными средствами РЭБ противника или точной пеленгации сигнала.

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Линейка радиостанций «Азарт» — исключительно российская разработка. Центральный процессор, программное обеспечение, схемотехника, топология печатных плат и конструкция радиостанции в полном объеме разработаны на территории России отечественными учеными и инженерами. Радиостанции «Азарт» поставляются в российскую армию более 10 лет и отлично себя зарекомендовали.

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Генеральный директор «НПО Ангстрем» Вадим Малюков рассказал посетившему стенд «НПО Ангстрем» начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерию Герасимову, как предприятие работает над совершенствованием программного обеспечения и аппаратной части радиостанций по запросам основного заказчика — Министерства обороны Российской Федерации.

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