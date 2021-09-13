КМЗ приступил к выпуску катеров для ФКУ ЦБИТ МЧС России

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Контракт на поставку 39 маломерных судов длиной около 5 метров станет следующим шагом в развитии линейки спецкатеров разработки и производства Кингисеппского машиностроительного заваода для нужд МЧС России.

Катера спроектированы в Специальном конструкторском бюро КМЗ СКБ-1 с учетом требований заказчика и особенностей эксплуатации.

© kmz1.ru

Катер будет отличать высокое насыщение различным современным оборудованием и устройствами контроля, отметили в СКБ-1.

Ранее МЧС и КМЗ заключили контракты на поставку 31 катера РПК 640 и катера ПК 1200. Уже поставлены более 20 РПК 640 и головной катер ПК 1200.

В ближайшие годы флот министерства пополнят более чем 100 судов разработки и производства КМЗ.

СПРАВКА:

В апреле 2021 года КМЗ, ранее создавший ряд проектов катеров для силовиков, выделил тематику маломерного судостроения в отдельное самостоятельное направление. На предприятии сформировали специальное конструкторское бюро СКБ-1, а для судостроительного производства создана новая площадка в Назии (Кировский район Ленобласти).