Компания Estima провела модернизацию завода по производству керамогранита в Самаре

© skr.sh

Автоматизация и непрерывное повышение качества работы предприятия — основные критерии, благодаря которым ежегодно свыше тысячи компаний выходят на мировой уровень производства и создают лучшие технологические решения. Компания Estima в своей работе стремится делать главный акцент на повышении качества выпускаемой продукции, чему способствует постоянное совершенствование производственного оборудования.

На сегодняшний день компания Estima провела модернизацию производства на заводе в Самаре (ООО «Самарское Объединение Керамики»). Инвестиции в проект составили 280 млн рублей.

Компания Estima усовершенствовала производственные линии для достижения следующих целей: повышение производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение издержек производства и удовлетворение спроса на самый востребованный продукт — крупноформатный керамогранит в размере 60×120 см.

Компания Estima неустанно следит за дизайнерскими трендами, поэтому план модернизации завода в Самаре включал в себя обновление всего парка оборудования:

-покупку и установку второй линии упаковки для крупных форматов керамогранита (60×120 см). В результате использования новой линии доля производимого широкоформатного керамогранита увеличилась.

-установку новой современной печи для обжига керамогранита, которая отвечает всем инновационным решениям в области керамической промышленности. С установкой новой печи увеличились качественные показатели выпускаемой продукции посредством уменьшения процента второго сорта и брака. В планах компании уменьшить этот показатель на 2%, что позволит компании получить дополнительно прибыль более 80 млн.

-приобретение автоматизированной линии упаковки поддонов, что позволит существенно поднять производительность труда и автоматизировать большую часть рутинной работы. Проект еще находится в стадии реализации и направлен, в том числе, на улучшение визуального качества продукции. Запуск новой линии планируется в ноябре этого года.

Производственное оборудование представлено надежными итальянскими производителями и соответствует европейским стандартам качества. С внедрением новых технологий на заводе улучшилась производительность труда, увеличилась доля производимого крупного формата, повысилось качество продукции и расширился ассортимент.

Компания Estima выпускает разнообразные коллекции по формату, цветовым решениям и дизайну, внедряя инновационные технологии в производство, что безусловно делает их еще более востребованными не только в России, но и за рубежом. Производство компании Estima постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать трендам, а также текущим и будущим запросам клиентов.