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Электроника, электротехника и приборы

Концерн Гранит представил аппарат электромагнитного подавления коронавируса

 © img.c-inform.info

Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представлен на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште.

«Прибор, он называется „Тор“. Прибор не имеет аналогов в мире… Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили на форуме.

Прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.

Аппарат «Тор» — высокотехнологичная разработка научного центра Концерна «Гранит», сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.

Как отмечает концерн, результаты применения аппарата «Тор» в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн «Гранит» запустил аппарат «Тор» в серийное производство. Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению — мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке — вес без упаковки 8,5 кг.

https://granit-...-sistemy_6.html

https://granit-...novosti_16.html

https://granit-...novosti_11.html

https://torvolna.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JfhF5RHHn4s
Источник: https://ria.ru/20211004/apparat-1752967738.html

медицина, концерн Гранит
  • Нет аватара Гражданин
    04.10.2117:44:29

    кпц шарлатанство… «создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2»

    #1240742
    • Комментарий удален
      • Комментарий удален
  • Badassgoliath Badassgoliath
    04.10.2118:07:45

    Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2.

    В каком смысле «излучает»? Речь идёт о каких-то электрохимических реакциях в организме, в которых участвует вирус, а данный прибор своими помехами мешает им? Вы же не хотите сказать, что имеется ввиду какое-то радио излучение?

    #1240745
  • Нет аватара commandor
    04.10.2122:04:47

    госпади, какую херню вложили товарищу замминистра в уста. ну и сам конечно молодец тоже, это министру можно не знать детали (на самом деле нет), его дело ресурсы выбивать, но зам то, это ж технический специалист должен быть.

    #1240763
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