Концерн Гранит представил аппарат электромагнитного подавления коронавируса

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Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представлен на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште.

«Прибор, он называется „Тор“. Прибор не имеет аналогов в мире… Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили на форуме.

Прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.

Аппарат «Тор» — высокотехнологичная разработка научного центра Концерна «Гранит», сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.

Как отмечает концерн, результаты применения аппарата «Тор» в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн «Гранит» запустил аппарат «Тор» в серийное производство. Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению — мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке — вес без упаковки 8,5 кг.

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