Завершена реконструкция самой северной ГЭС в мире

18 октября в поселке Снежногорск, южнее Норильска, завершилась реконструкция самой северной ГЭС в мире — состоялся торжественный запуск седьмого замененного гидроагрегата. Реконструкция ГЭС была выполнена за счет Норникеля и обошлась в 7.5 млрд рублей.

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