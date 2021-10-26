Завершена реконструкция самой северной ГЭС в мире
18 октября в поселке Снежногорск, южнее Норильска, завершилась реконструкция самой северной ГЭС в мире — состоялся торжественный запуск седьмого замененного гидроагрегата. Реконструкция ГЭС была выполнена за счет Норникеля и обошлась в 7.5 млрд рублей.
©Видео с youtube.com
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