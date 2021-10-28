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На своём сидеть удобнее. Импортозамещение кресел в деле

ФРП поддержал локализацию производства пластиковых антивандальных кресел для общественного транспорта. Сегодня наши российские сидения уже практичеки вытеснили импорт и даже поставляются на экспорт.

©Видео с youtube.com

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фрп, сибеко
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