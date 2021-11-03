Ход строительства восьмого этапа трассы «Таврида»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/J9uJ2z3lF9U
8 этап. Длина: 7,5 км (реконструкция участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки). Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.
Читайте также...
- Ход строительство нового комплекса «Солнечный» в МДЦ «Артек»
- Ход строительства новых медицинских учреждений
- Строительство Бельбекского гидроузла в Севастополе
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!