Ход строительства восьмого этапа трассы «Таврида»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/J9uJ2z3lF9U

8 этап. Длина: 7,5 км (реконструкция участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки). Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.