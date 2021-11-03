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Ход строительства восьмого этапа трассы «Таврида»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/J9uJ2z3lF9U

8 этап. Длина: 7,5 км (реконструкция участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки). Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...D0%B8%D1%82c%D1%8F.1942376/page-646

строительство, Крым
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