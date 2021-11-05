Российские технологии, которые «завоевали» весь мир
Это история о том, как небольшая компания с Урала выросла в игрока мирового масштаба в одной из областей высоких технологий.
©Видео с youtube.com
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