Российские технологии, которые «завоевали» весь мир

Это история о том, как небольшая компания с Урала выросла в игрока мирового масштаба в одной из областей высоких технологий.

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