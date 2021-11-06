Новые архитектурные решения

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Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске

Посмотреть на то, какой должна быть современная школа, построенная не из соображений норм или экономики, а на благо детей и во имя их перспективного будущего, теперь нужно ехать не в Финляндию, а в Сибирь и на Дальний Восток. Первое подобное заведение, открывшееся осенью 2020 года в Иркутске, спроектировано силами датского бюро CEBRA и российского UNK Project, и это тот редкий случай, когда архитектура, образовательные и социальные задачи выступают единым фронтом.

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© prorus.ru

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Панорамный дом на Балтийском море

Дом с лаконичной элегантной архитектурой, которая является прямым продолжением красот Балтийской природы.

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Светлая мечта: «Мануфактуры Bosco»

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Промышленные здания в современной России редко становятся примерами выдающихся архитектурных решений. Но так было не всегда. Достаточно вспомнить эпоху авангарда, превратившую промышленные постройки в светлые «корабли производства», или приветливый оптимизм советской оттепели. Фабрика- мечта владельца компании Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, построенная по проекту Степана Липгарта, — современные швейные «Мануфактуры Bosco» в Калуге — возродила эту традицию романтично- функциональной промышленной архитектуры.

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Выставка «Ямал. Тепло Арктики»

Выставка «Ямал. Тепло Арктики» была посвящена 90-летию образования Ямало-Ненецкого автономного округа и рассказывает об особенностях региона самым неожиданным образом — с помощью «снежных шаров», которые у всех ассоциируются с чем-то волшебным и сказочным.

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