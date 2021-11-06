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Фотофакты

Новые архитектурные решения

 © prorus.ru

Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске

Посмотреть на то, какой должна быть современная школа, построенная не из соображений норм или экономики, а на благо детей и во имя их перспективного будущего, теперь нужно ехать не в Финляндию, а в Сибирь и на Дальний Восток. Первое подобное заведение, открывшееся осенью 2020 года в Иркутске, спроектировано силами датского бюро CEBRA и российского UNK Project, и это тот редкий случай, когда архитектура, образовательные и социальные задачи выступают единым фронтом.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Панорамный дом на Балтийском море

Дом с лаконичной элегантной архитектурой, которая является прямым продолжением красот Балтийской природы.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Светлая мечта: «Мануфактуры Bosco»

 © prorus.ru

Промышленные здания в современной России редко становятся примерами выдающихся архитектурных решений. Но так было не всегда. Достаточно вспомнить эпоху авангарда, превратившую промышленные постройки в светлые «корабли производства», или приветливый оптимизм советской оттепели. Фабрика- мечта владельца компании Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, построенная по проекту Степана Липгарта, — современные швейные «Мануфактуры Bosco» в Калуге — возродила эту традицию романтично- функциональной промышленной архитектуры.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Выставка «Ямал. Тепло Арктики»

Выставка «Ямал. Тепло Арктики» была посвящена 90-летию образования Ямало-Ненецкого автономного округа и рассказывает об особенностях региона самым неожиданным образом — с помощью «снежных шаров», которые у всех ассоциируются с чем-то волшебным и сказочным.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/

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архитектура
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.11.2117:26:12

    Круть, Главное освободить фантазию.и быть профессионалом своего дела.

    #1242535
    • Виктор Попович Виктор Попович
      06.11.2117:37:23

      В стиле СИРИУСа.

      Но СИРИУС рассчитан на одаренных школьников. Уже проявивших себя в какой-либо деятельности на фоне остальных детишек.

      А этот образовательный комплекс на какой контингент детворы рассчитан?

      #1242537
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    06.11.2117:36:16

    Прекрасный обзор, Терму спс.

    Хотя надо отметить, что в Финляндию и до этого не надо было ездить тк у нас уже в нескольких городах _помимо_ Мск и СПб есть уже мегакрутые образовательные заведения подобного уровня, это не первый такой проект, хотя он и прекрасен.

    Единственное, хотел бы узнать, смогут ли попадать в этот новый комплекс дети из бедных семей (если хорошо учатся есс-но), или же только элита.

    #1242536
    • Нет аватара termometrix
      06.11.2118:03:20

      По уникальной технологии здесь будут обучать вместе детей-сирот и детей из обычных семей. Под школу выделили участок на берегу реки Ангары между Байкальским трактом, Чертугеевским заливом и границей города. Предполагается, что учреждение сможет принять свыше тысячи детей, из них примерно 15% - из приемных семей. Основное обучение будет бесплатное. Большую часть расходов на себя взяли частные благотворительные организации.

      #1242540
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        06.11.2119:14:19

        Супер.

        Честное слово, этот аспект даж важнее, чем строительство такого мега-центра само по себе.

        #1242545
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