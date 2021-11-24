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Космонавтика

Российский модуль «Причал» выведен на орбиту

 © www.roscosmos.ru

24 ноября 2021 года, в 16:06:35 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с узловым модулем «Причал» в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Через 563 секунды он отделился от третьей ступени носителя, затем раскрылись его солнечные батареи и антенны.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к управлению полётом нового корабля-модуля. По телеметрической информации, ракета в штатном режиме вывела его на целевую орбиту со следующими параметрами:

  • Период обращения — 88,58 мин;
  • наклонение орбиты — 51,67 град;
  • минимальная высота орбиты — 192,64 км;
  • максимальная высота орбиты — 244,76 км.

  • Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

    Перед прибытием нового модуля необходимо подготовить стыковочный узел модуля «Наука», к которому сейчас пристыкован грузовой корабль «Прогресс МС-17». На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС». Таким образом, у многоцелевого лабораторного модуля появится возможность штатной стыковки с прибывающим узловым модулем «Причал».

    Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» доставит на Международную космическую станцию 700 кг грузов: ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания.

    Узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Дальнейшее его развитие обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных.

  • ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Khem1oUpPWc
Источник: https://www.roscosmos.ru/33443/

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«Союз-2.1б» , модуль «Причал» , «Прогресс М-УМ»
  • Нет аватара Захарка
    24.11.2117:27:42

    Ого, неожиданно… Класс!    

    #1243548
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    24.11.2118:40:34

    Конечно класс!

    И вполне ожидаемо !!!

    #1243553
  • Alex M Alex M
    24.11.2119:53:12

    Я правильно понимаю, что Причал это этакий тройник, штука, вокруг которой может строиться своя станция? В теории, возможна отстыковка Причала и Науки и прочих, чтобы считать эту станцию российской автономной космической станцией? Или отстыковки не будет, просто запустят такой же блок?

    #1243558
    • Clausson Clausson
      24.11.2120:09:50

      Теоретически «Причал» позволяет полностью переформатировать станцию, убрать отслужившие блоки и переподключить оставшиеся. А вот, что именно сделают с этой «мультирозеткой» пока еще тайна.

      #1243559
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