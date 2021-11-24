Российский модуль «Причал» выведен на орбиту

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Перед прибытием нового модуля необходимо подготовить стыковочный узел модуля «Наука», к которому сейчас пристыкован грузовой корабль «Прогресс МС-17». На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС». Таким образом, у многоцелевого лабораторного модуля появится возможность штатной стыковки с прибывающим узловым модулем «Причал».

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» доставит на Международную космическую станцию 700 кг грузов: ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания.

Узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Дальнейшее его развитие обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных.